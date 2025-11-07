Espectáculos del Ballet Flamenco de Andalucía, Leonor Leal, La Yunko y Agustín Barajas homenajean al flamenco en Granada

GRANADA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha programado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales un programa de actividades que se desarrolla a lo largo del mes de noviembre para celebrar el 15º aniversario de la inclusión del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que incluye, entre los actos programados en Granada, actuaciones del Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Patricia Guerrero, que se presentará los días 14, 15 y 16 en el Teatro Alhambra, a las que seguirán en distintos escenarios granadinos espectáculos de, entre otros, Leonor Leal, La Yunko y Agustín Barajas.

El programa de actividades ha arrancado esta semana con el ciclo Andalucía Flamenco en el Teatro Alhambra, concretamente con el estreno en la noche de este viernes de 'Creaviva', de Rafaela Carrasco. Este sábado será María Terremoto la que estará en el espacio escénico del Realejo de Granada con el recital 'Manifiesto'.

Por su parte, además de las tres funciones de 'Tierra bendita', el Ballet Flamenco de Andalucía ofrecerá una propuesta didáctica el 14 de noviembre a las 11,00 horas, con la participación de su directora, Patricia Guerrero, quien mantendrá un encuentro con el alumnado para "compartir detalles sobre el proceso creativo y acercarles la labor que se realiza en la compañía", según ha informado la Junta en una nota este viernes.

Las actividades en el espacio escénico de la calle Molinos prosiguen a lo largo del mes de noviembre con las actuaciones de Lin Cortés y la Tremendita, que pasarán los días 21 y 22 respectivamente, y cerrarán el programa Olga Pericet, con 'La materia' y Rocío Márquez, con 'Himno vertical', los días 28 y 29.

Por otro lado, entre los hitos de esta programación diseñada para celebrar los logros alcanzados y divulgar el flamenco en distintos sectores de la sociedad se encuentra el proyecto 'Flamenco expuesto', que tendrá lugar el 16 de noviembre, día en que se conmemora este arte, que se fusionará con el patrimonio material de los museos. En Granada, la coreógrafa y bailaora Leonor Leal protagonizará esta acción en el Museo Arqueológico y Etnológico el domingo, a las 12,00 horas.

Las dos bibliotecas, primero la de Andalucía el día 10 de noviembre a las 19,00 horas cuenta con la presentación de la obra 'A dónde se fue la mar', del poeta Miguel Ángel Arcas, que estará acompañado por el cantaor Juan Pinilla, mientras que la Pública Provincial ofrecerá una conferencia de Iván Centenillo acompañado del guitarrista Ramón del Paso en la sala Val de Omar el martes 18 de noviembre a las 19,00 horas.

Además, la Universidad de Granada a través de La Madraza y en colaboración con el Instituto Andaluz del Flamenco organiza una nueva edición de 'Laboratorios de raíz'. Estos encuentros han comenzado el 7 de noviembre con Rafaela Carrasco y Carlos van Tongeren en el Carmen de la Victoria.

CIRCUITO ANDALUZ DE PEÑAS

Por su parte, el tejido asociativo del flamenco también se suma a la conmemoración con un programa de actuaciones en otras tantas peñas flamencas dentro del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte.

En Granada comienza el 11 de noviembre en la Peña Flamenca La Trilla de Salobreña con la actuación del cantaor Caracolillo de Cádiz con la guitarra de Nono Reyes. El 15 le toca el turno por un lado a la Peña Flamenca La Platería, en Granada, dónde podrá verse a la bailaora La Yunko, y por otro a la Peña Flamenca Amantes del Flamenco, en Peligros con el bailaor Agustín Barajas. Cierra la actividad el 29 la Peña Flamenca Corral del Veleta, en Granada con el también bailaor Nicolás Jurado.