Publicado 08/05/2026 11:41

Granada acoge la actividad 'Embajadores de los eclipses' en el mirador de San Miguel Alto

Actividad 'Embajadores de los eclipses' en el mirador de San Miguel Alto de Granada.
Actividad 'Embajadores de los eclipses' en el mirador de San Miguel Alto de Granada. - FUNDACIÓN DESCUBRE

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El mirado de San Miguel Alto de Granada ha acogido la actividad 'Embajadores de los eclipses' que, en el margo del programa 'Ciencia al Fresquito primavera', ha permitido familiarizar a los participantes con el fenómeno de los eclipses solares.

En la iniciativa han participado la Escuela Hogar Madre Teresa y la Asociación ALFA Almanjáyar, a través del voluntariado de CaixaBank.

La actividad ha sido realizada por miembros de la Sociedad Astronómica Granadina como miembro de la RADA y pretendía familiarizar a los participantes con el fenómeno de los eclipses solares, un hecho que tiene especial relevancia dado que en este año y los sucesivos se podrán ver en España tres eclipses: dos totales y uno anular.

Durante la sesión explicaron, de manera interactiva y visual, en qué consiste el fenómeno de los eclipses: por qué ocurren y qué condiciones tienen que darse para que ocurra un eclipse de sol, así como las características de los eclipses de sol que serán visibles en España y los mejores lugares para verlos.

Los participantes también recibieron pautas claras y rigurosas sobre las medidas de seguridad que hay que tener a la hora de observar un eclipse sin riesgo para nuestra salud ocular: usos de equipos adecuados, métodos y materiales de observación.

Por último, se realizó una observación solar utilizando distintos medios: métodos de proyección básicos; utilización de gafas y filtros especializados; uso de telescopios solares específicos: telescopios genéricos con filtros adecuados e, incluso, una proyección directo del sol utilizando medios informáticos.

El programa 'Ciencia al Fresquito primavera' de la Fundación Descubre y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía tiene como objetivo acercar la ciencia a colectivos sociales y en riesgo de exclusión.

Cuenta con la colaboración de Fundación 'la Caixa' a través de Caixabank, así como de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta actividad ha contado, además, con el apoyo del Ayuntamiento de Granada y de Granada 2031.

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