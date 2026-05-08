Granada acoge la actividad 'Embajadores de los eclipses' en el mirador de San Miguel Alto

Actividad 'Embajadores de los eclipses' en el mirador de San Miguel Alto de Granada. - FUNDACIÓN DESCUBRE

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El mirado de San Miguel Alto de Granada ha acogido la actividad 'Embajadores de los eclipses' que, en el margo del programa 'Ciencia al Fresquito primavera', ha permitido familiarizar a los participantes con el fenómeno de los eclipses solares.

En la iniciativa han participado la Escuela Hogar Madre Teresa y la Asociación ALFA Almanjáyar, a través del voluntariado de CaixaBank.

La actividad ha sido realizada por miembros de la Sociedad Astronómica Granadina como miembro de la RADA y pretendía familiarizar a los participantes con el fenómeno de los eclipses solares, un hecho que tiene especial relevancia dado que en este año y los sucesivos se podrán ver en España tres eclipses: dos totales y uno anular.

Durante la sesión explicaron, de manera interactiva y visual, en qué consiste el fenómeno de los eclipses: por qué ocurren y qué condiciones tienen que darse para que ocurra un eclipse de sol, así como las características de los eclipses de sol que serán visibles en España y los mejores lugares para verlos.

Los participantes también recibieron pautas claras y rigurosas sobre las medidas de seguridad que hay que tener a la hora de observar un eclipse sin riesgo para nuestra salud ocular: usos de equipos adecuados, métodos y materiales de observación.

Por último, se realizó una observación solar utilizando distintos medios: métodos de proyección básicos; utilización de gafas y filtros especializados; uso de telescopios solares específicos: telescopios genéricos con filtros adecuados e, incluso, una proyección directo del sol utilizando medios informáticos.

El programa 'Ciencia al Fresquito primavera' de la Fundación Descubre y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía tiene como objetivo acercar la ciencia a colectivos sociales y en riesgo de exclusión.

Cuenta con la colaboración de Fundación 'la Caixa' a través de Caixabank, así como de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta actividad ha contado, además, con el apoyo del Ayuntamiento de Granada y de Granada 2031.