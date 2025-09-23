Impulsan la construcción de 85 alojamientos protegidos destinados a alquiler social en el espacio Casa Común de Granada

Acto de puesta de primera piedra del espacio Casa Común, con, entre otros, en el centro, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo - JUNTA

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido este martes, junto con el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, entre otros, al acto de inicio de las obras de 85 alojamientos protegidos en alquiler social que se construirán en la calle Ancha de Capuchinos dentro del denominado espacio Casa Común.

La Junta de Andalucía ha informado en una nota de prensa de que ha concedido una subvención de 2,69 millones que cubre cerca de un tercio del coste total de la obra. Esta promoción pionera tendrá alojamientos en modelo 'cohousing'. La consejera de Fomento ha subrayado el valor social de esta iniciativa promovida por el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad (Sercade), entidad sin ánimo de lucro que desde 1988 impulsa proyectos sociales vinculados a los Hermanos Menores Capuchinos.

"Hoy celebramos que Granada ganará un espacio que ofrecerá esperanza, futuro y comunidad a quién de verdad lo necesita. Desde el Gobierno andaluz estamos convencidos de que la vivienda es la base de la inclusión social", ha señalado la consejera, que ha intervenido en el acto junto a la alcaldesa y el delegado del Gobierno central en Andalucía, además del director general de Sercade, Xabier Parra; y el ministro provincial de los Hermanos Menores Capuchinos, Carlos Coca.

Rocío Díaz ha señalado, en esa misma línea, que se ha impulsado un proyecto de Ley de Vivienda en Andalucía con el objetivo de que toda persona pueda acceder a una vivienda digna y desarrollar su proyecto de vida. "Un proyecto de ley que próximamente será sometido a debate y votación en el Parlamento de Andalucía", ha manifestado.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado el "importante paso" que da la ciudad con un proyecto que simboliza "el compromiso institucional con una Granada más justa, solidaria e integradora, en la que todas las personas tengan derecho a un hogar digno". La alcaldesa ha remarcado la apuesta por la "cohesión social y la convivencia" de la Casa Común, que se suma a otras actuaciones del Ayuntamiento. Asimismo, Marifrán Carazo ha remarcado que "gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, a través de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y su presidente, Juanma Moreno, recuperamos los históricos edificios de Capuchinos para ofrecer hogar, comunidad y oportunidades a quienes más lo necesitan".

Por su parte, Carlos Coca ha ahondado que este proyecto "es una respuesta a necesidades muy concretas que hoy reclaman nuestra atención". "Inspirados por el legado de Fray Leopoldo, queremos seguir ofreciendo cuidado y acompañamiento, construyendo comunidad con muchas manos y para muchas personas. La Casa Común Fray Leopoldo será más que un edificio: será una oportunidad para hacer del mundo un lugar más justo, humano y fraterno".

Igualmente, Xabier Parra, director general de Sercade, ha recordado "los 25 años de trayectoria en proyectos de migración, infancia, mayores y exclusión social". El espacio Casa Común Fray Leopoldo, ha indicado, "combinará alojamientos sociales, un centro de participación activa y espacios culturales abiertos al barrio". "No hablamos solo de construir, sino de generar vínculos, de ofrecer acompañamiento personalizado y de abrir oportunidades reales".

Esta promoción supondrá la rehabilitación de la antigua residencia de Fray Leopoldo por una inversión de 8,7 millones de euros. Para ello, la Junta de Andalucía ha concedido una subvención del Programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler de la Junta de Andalucía, que cuenta con fondos del Plan estatal de Vivienda y del Plan Vive en Andalucía y que contempla en su línea 2 los alojamientos de cohousing.

El modelo 'cohousing' con acompañamiento se basa en metodologías emancipadoras, entendiendo la inclusión social como un proceso de integración de la persona en una comunidad de referencia. Para lograr este objetivo, se considera que la vivienda es la herramienta principal, ya que ofrece un marco para proporcionar apoyos específicos y personalizados.

Los destinatarios serán personas de entre 18 y 45 años que, estando en una situación de vulnerabilidad social, requieran del acompañamiento para desarrollar competencias formativas y laborales; y personas mayores de 55 años autónomas también en situación de vulnerabilidad social pero cuyo proyecto vital se concrete en la generación de un ecosistema de relaciones y en el fomento de la participación en el entorno. El nuevo complejo dispondrá de 85 alojamientos distribuidos en dos edificios emblemáticos que durante décadas fueron la residencia hogar benéfico-asistencial Fray Leopoldo.

Estos inmuebles, una vez rehabilitados, incluirán zonas comunes y espacios de convivencia, además de mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y seguridad. Con esta actuación, Granada recupera dos edificios históricos para convertirlos en una infraestructura social de referencia en el ámbito de la vivienda protegida.

En el acto también han estado presentes el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; el subdelegado del Ejecutivo central en Granada, José Antonio Montilla, y el delegado territorial de Fomento en Granada, Antonio Ayllón.

APUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES

La consejera ha valorado los logros del Gobierno de Juanma Moreno en materia de vivienda, recordando que las políticas puestas en marcha han facilitado el desarrollo de 13.000 viviendas protegidas en Andalucía, fruto de la colaboración con promotores, entidades sociales y ayuntamientos.

"El Gobierno andaluz siempre tendrá las puertas abiertas para escuchar y apoyar proyectos con un fuerte componente social como el que hoy arrancamos. Porque invertir en vivienda es invertir en dignidad y en igualdad de oportunidades", ha concluido Díaz, según ha detallado la Junta de Andalucía en su nota de prensa sobre este acto.

Por su parte, en una nota de prensa de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández ha pedido en clave autonómica "máxima colaboración e implicación de todas las administraciones para resolver el problema de la vivienda" en la comunidad andaluza, de manera que "las políticas públicas respondan al interés ciudadano y consoliden el derecho fundamental del acceso a una vivienda digna y asequible".

Fernández ha dicho que el espacio que acoge la Casa Común "renacerá gracias a la aportación de 2,2 millones de euros por parte del Gobierno de España, el 24,6 por ciento de la inversión total, para convertirlo en nuevos hogares para decenas de familias, demostrando que la mejor inversión que desde las administraciones podemos hacer del patrimonio es, precisamente, ponerlo al servicio de la gente".