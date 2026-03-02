Juanma Moreno recibe a la esquiadora Ana Alonso tras sus dos medallas en los Juegos Olímpicos de invierno 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne con la esquiadora de montaña Ana Alonso, ganadora de dos medallas de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. A 02 de marzo de 2026 en Sevilla, España, - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este lunes, 2 de marzo, en el Palacio de San Telmo de Sevilla a la esquiadora de montaña granadina Ana Alonso, ganadora de dos medallas de bronce --en las modalidades de 'sprint' y relevo mixto-- en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Juanma Moreno celebró las dos medallas conquistadas por esta deportista granadina en sendos comentarios en su cuenta en la red social 'X' los días en los que Ana Alonso conquistó esos trofeos.

Así, el pasado 19 de febrero, el presidente de la Junta de Andalucía calificó de "gesta histórica" la consecución, por parte de Ana Alonso, de la medalla de bronce en la prueba de 'Sprint' del esquí de montaña, y subrayó que la deportista granadina "sufrió un atropello en septiembre mientras entrenaba", pese a lo cual había logrado conquistar dicha presea.

Dos días después, la esquiadora repetía éxito en los Juegos Olímpicos, en esa ocasión junto al también deportista español Oriol Cardona, en la final de relevo mixto de esquí de montaña, y también entonces el presidente andaluz publicó un comentario en la misma red social en la que celebraba la nueva medalla de bronce y subrayaba que, con ella, Ana Alonso engrandecía su "historia de superación". "Toda Andalucía está muy orgullosa de ti", añadía Juanma Moreno en el mismo mensaje, dirigiéndose así a la esquiadora andaluza.