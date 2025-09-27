Junta y Ayuntamiento de Granada acuerdan promover el transporte público entre los asistentes a congresos

Imagen de la firma del acuerdo entre la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, para propiciar el uso del transporte público entre los asistentes a congresos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han firmado un protocolo de colaboración para el fomento del transporte público entre los asistentes a congresos y eventos de la capital.

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada de la Junta y la Asociación Granada Turismo (Granada Convention Bureau) facilitarán la tarjeta verde del Consorcio para sus desplazamientos por la ciudad, según una nota de la Junta de Andalucía.

Con este acuerdo se pone a disposición de los promotores de congresos la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano que, con la denominación Granada Congress Transport Pass, permitirá a los congresistas viajar en metro y autobuses urbanos e interurbanos con los mismos descuentos y posibilidad de transbordos que el resto de los usuarios.

Esta tarjeta, que en Granada ya utilizan 634.000 personas, podrán solicitarla los organizadores de congresos directamente a través del Granada Convention Bureau, con el asesoramiento del Consorcio de Transportes.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que "este protocolo demuestra la apuesta que, desde la Junta, hacemos por acercar el transporte público a quienes nos visitan". "Queremos que Granada sea una ciudad cómoda para los congresistas y que puedan moverse de manera sostenible", ha seguido argumentando.

Esta colaboración, ha añadido, se enmarca en los objetivos estratégicos del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Granada para impulsar la movilidad sostenible y fomentar el uso del transporte público.

Rocío Díaz ha recordado que "el Consorcio ha cerrado los primeros seis meses del año con cifras récord, con 14 millones de usuarios, y con nuevos avances en digitalización y accesibilidad, lo que nos anima a seguir innovando y acercando el transporte metropolitano tanto a los granadinos como aquellos que nos visitan".

Por su parte, la alcaldesa de Granada y presidenta de Granada Convention Bureau, Marifrán Carazo, ha señalado que "con la firma de este protocolo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, damos un paso más para consolidar a Granada como destino de referencia en el turismo de congresos".

La tarjeta 'Granada Congress Transport Pass' permitirá a los congresistas desplazarse por la ciudad de manera cómoda, económica y sostenible, usando metro y autobuses urbanos e interurbanos con los mismos descuentos y transbordos que el resto de usuarios.

Ha agradecido a la consejera de Fomento y al Consorcio Metropolitano de Transporte "su colaboración en esta iniciativa, que refuerza nuestra apuesta por la movilidad sostenible y el liderazgo de Granada en el sector MICE. Con iniciativas como esta ofrecemos a los congresistas una experiencia única y consolidamos nuestra ciudad como un destino de excelencia para eventos y congresos".

El protocolo firmado tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables en caso de acuerdo entre las partes. La colaboración, además, contempla la creación de una comisión de seguimiento paritaria que evaluará la evolución y los resultados de la iniciativa.

Esta medida responde a una demanda de organizadores y participantes de grandes eventos, que solicitaban una herramienta práctica y económica para moverse por la ciudad durante su estancia.

El acceso a la tarjeta ya estará disponible para un evento como es el Congreso de Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), que reunirá del 8 al 11 de octubre a más de 6.000 profesionales en Granada, y se extenderá a otros eventos previstos en lo que resta de año y el próximo 2026.