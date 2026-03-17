La Junta considera que el metro es el proyecto más transformador para Churriana de la Vega (Granada)

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, atiende a los medios en presencia del alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez - JUNTA

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta ha considerado el proyecto del metro como el más transformador de los que están planificados en Churriana de la Vega, en el área metropolitana de Granada, con motivo de una visita del delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, quien ha destacado la colaboración institucional y las inversiones en el municipio para "mejorar la calidad de vida de sus vecinos".

Granados ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Antonio Narváez, y su equipo de gobierno local con el objetivo de "reforzar la colaboración entre administraciones y analizar los principales proyectos en marcha en el municipio", según ha informado la Junta en una nota de prensa tras la visita.

El delegado ha subrayado la "habitual y necesaria colaboración interadministrativa" entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, destacando el crecimiento "exponencial" de Churriana y su consolidación como uno de los municipios de referencia en el área metropolitana de Granada.

Entre las actuaciones más relevantes, el delegado ha valorado el avance de la ampliación del metro, que permitirá mejorar la movilidad y la conexión del municipio con la capital, integrándose progresivamente en el tejido urbano. "El metro es, sin duda, el proyecto estrella, el proyecto más transformador a nivel socioeconómico para Churriana de la Vega", ha asegurado. La Consejería de Fomento y Vivienda ha invertido en este proyecto de ampliación del metro 160 millones de euros.

Asimismo, ha destacado las inversiones en materia sanitaria, como las mejoras en el consultorio local, así como la puesta en valor del patrimonio cultural, con especial mención a los baños árabes como elemento singular de atracción turística. En concreto, la Junta ha invertido 213.112 euros en materia sanitaria; 12.076.507 de euros en Agricultura desde 2019; 2.435.310 euros de Empleo y 1.484.502 euros para la rehabilitación baños árabes.

Granados también ha abordado la evaluación de los daños ocasionados por los recientes temporales que han afectado a la provincia. En este sentido, ha señalado que un total de 115 ayuntamientos han presentado solicitudes, actualmente en fase de valoración, con el objetivo de determinar las actuaciones a financiar en infraestructuras como centros educativos, caminos rurales, viales o muros.

Para ello, la Junta de Andalucía destinará 50 millones de euros dentro del plan "Andalucía Actúa", dotado globalmente con 1.780 millones de euros, que incluye también actuaciones específicas en caminos rurales solicitadas por el Ayuntamiento de Churriana.

También ha apuntado a la complejidad tras las últimas borrascas y las intensas lluvias y elevados niveles en los embalses, lo que ha requerido una respuesta coordinada de las administraciones para garantizar la seguridad y la recuperación de los espacios públicos afectados.

Asimismo, Granados ha destacado la importancia de las inversiones en infraestructuras hidráulicas, que alcanzan los 183 millones de euros en la provincia de Granada, orientadas a mejorar la sostenibilidad, la gestión del agua y la calidad de vida de los ciudadanos.

La reunión ha servido, en definitiva, para continuar avanzando en proyectos clave en ámbitos como el transporte, la sanidad, la educación y el medio ambiente, con el objetivo común de seguir impulsando el desarrollo de Churriana y del conjunto del área metropolitana de Granada.

Por su parte, el alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, ha agradecido la visita del delegado en un momento histórico para el municipio, con las obras de ampliación del Metro en su fase final, la culminación de los colectores de aguas residuales o la rehabilitación de los baños árabes.

"La inversión sin precedentes del Gobierno de Juanma Moreno en Churriana de la Vega ya está generando empleo, riqueza y oportunidades y va a transformar por completo la movilidad y la conexión con Granada y el área metropolitana", ha señalado.