La Junta firma la venta a la Diputación de Granada de la antigua sede del Banco de España. - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha firmado este lunes con la Diputación de Granada el convenio de enajenación del antiguo edificio del Banco de España, sede actual de la Fiscalía Superior de Andalucía, una operación por un importe de 9,2 millones de euros.

La Diputación ha anunciado que impulsará en este espacio la creación de un gran museo provincial concebido como un espacio cultural con una parte fija con contenidos estables; salas destinadas a exposiciones temporales y espacios preparados para conciertos y actividades culturales.

La venta de esta sede a la Diputación está incluido en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública como parte de la operación de la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Granada, que permitirá la reorganización y centralización de las actuales sedes judiciales en un mismo espacio, con el objetivo de mejorar la atención a los andaluces y la prestación de un servicio esencial.

En este sentido, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, que ha estado acompañada por el consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado que "esta coincidencia de intereses entre administraciones es un claro ejemplo de cómo la cooperación leal permite un mejor aprovechamiento del patrimonio público y un mayor retorno social".

Para la titular de Economía, la enajenación suscrita este lunes con la Diputación de Granada "es mucho más que un trámite administrativo", ya que "representa una manera distinta de gobernar y de administrar lo que es de todos".

La enajenación directa permitirá a los granadinos contar con un museo y, al mismo tiempo, un ingreso extraordinario superior a los nueve millones de euros y un ahorro en los costes de conservación y mantenimiento. "Esto es gestión eficaz y responsable de lo público", ha remarcado la consejera.

El inmueble estaba adscrito a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que propuso la enajenación de este bien para así poder financiar parte de la reorganización de sedes judiciales en la capital granadina.

Dado que el edificio está ocupado parcialmente por la Fiscalía Superior se ha articulado una reserva temporal y parcial de uso de 12 meses --prorrogable otros 6-- que permite mantener provisionalmente al Ministerio Público hasta su traslado a la Real Chancillería y la Fiscalía Provincial de Granada, que se ubicará en la Ciudad de la Justicia una vez adaptado el edificio El Cubo, sin retrasar la operación ni generar costes adicionales.

Por su parte, José Antonio Nieto, ha destacado que el cien por cien de los fondos que la Junta va a ingresar con esta venta se destinarán a la Ciudad de la Justicia, uno de los grandes proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que ya está en marcha gracias a la compra de El Cubo y que se completará con un inmueble de nueva construcción en la parcela contigua cedida por el Ayuntamiento, acabando así con la actual dispersión de sedes judiciales.

Nieto ha recordado que "a la llegada de Juanma Moreno al Gobierno de la Junta nos encontramos con una situación de bloqueo absoluto en Granada. Teníamos claro que la capital judicial de Andalucía no podía seguir en esa situación y que merecía una Ciudad de la Justicia a la altura. Granada no se podía quedar atrás".

El consejero ha agradecido tanto a la Consejería de Hacienda como al Ayuntamiento y a la Diputación su implicación y colaboración para sacar adelante la tan ansiada Ciudad de la Justicia de Granada, que es "un proyecto fruto del diálogo y el consenso entre instituciones y también con los operadores jurídicos".

También ha agradecido a la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, su disposición y comprensión con este proyecto, y ha subrayado que, con el traslado de la Fiscalía Superior a la Real Chancillería, junto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este edificio histórico albergará las dos instituciones judiciales más importantes de Andalucía, convirtiéndose en sede regional de la Justicia y acentuando la condición de Granada como capital judicial de la comunidad.

USOS

El contenedor museístico en el que se convertirá ahora este edificio entrará ahora en fase de análisis y definición por parte de la Diputación de Granada, aunque ya se trabajan líneas claras como la creación de un espacio dedicado a personajes ilustres de la provincia nacidos en Granada o estrechamente vinculados a ella, como Federico García Lorca, Mariana Pineda, Francisco Ayala, el doctor Olóriz o la emperatriz Eugenia de Montijo, entre otros referentes de la cultura, la ciencia y la historia granadina.

"Vamos a trabajar para impulsar un museo que hable del protagonismo de Granada y de lo mucho que ha aportado a la cultura y a la historia mundial", ha enfatizado el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez.

El acuerdo alcanzado garantiza la compatibilidad institucional y el respeto a los servicios públicos actualmente ubicados en el inmueble.

El edificio albergará, además, la sede del Servicio Provincial Tributario de la Diputación en las actuales dependencias de la Fiscalía, lo que supone aproximadamente el 15 por ciento de su superficie.

Además, se establece el uso del edificio por ambas secciones de la Fiscalía durante un plazo de 12 meses, prorrogables por otros seis, dentro de la reestructuración global que llevará a cabo la Consejería de Justicia en Granada.

Asimismo, la Junta de Andalucía conservará el uso exclusivo del acceso principal por la fachada de Gran Vía, imprescindible para el funcionamiento de los servicios judiciales, y el convenio contempla una compensación económica en caso de que los órganos judiciales no abandonen el edificio en los plazos establecidos.

Francis Rodríguez ha concluido subrayando que esta firma "representa visión, ambición y responsabilidad con los granadinos", al tiempo que supone seguir apostando por el patrimonio generando atractivos que se traducirán en nuevas oportunidades para la provincia.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado para la recuperación del edificio del Banco de España como nuevo equipamiento cultural, calificándolo como "un proyecto transformador para el futuro de la ciudad".

Según ha señalado, la colaboración entre la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía permitirá dar una nueva vida a este inmueble emblemático, que se integrará en la red de infraestructuras culturales de Granada como un espacio versátil, preparado para acoger conciertos, exposiciones y actividades culturales de primer nivel.

La alcaldesa ha destacado que este proyecto supone un impulso para la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando la proyección cultural y europea de la ciudad.