La Junta informa a los ayuntamientos de Granada de las ayudas para caminos rurales tras el tren de borrascas

GRANADA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, acompañado de la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Lidia Reyes, se ha reunido con los representantes de unos 173 municipios de la provincia para informarles de las ayudas que la Administración autonómica va a destinar para la reparación de los caminos rurales para paliar los daños producidos por las últimas borrascas.

Este encuentro se enmarca dentro la colaboración institucional que la Junta quiere "impulsar para que los consistorios andaluces puedan preparar la documentación que van a necesitar y agilizar así, en la medida de lo posible, los trámites".

"Es importante que conozcáis de primera mano las ayudas que va a impulsar la Administración autonómica para reparar las incidencias sufridas en los municipios y que las podáis trasmitir los vecinos que utilizan esos caminos y vías y que sepáis lo que vais a necesitar de cara a acogeros a las mismas y podáis solicitarlas en tiempo y forma", ha manifestado Granados, según ha informado la Junta en una nota.

"Los ayuntamientos son los ojos de la administración en el territorio, por lo que su voz es muy importante y así lo hemos querido dejar patente en la configuración de estas subvenciones", ha indicado el delegado.

"Estamos intentado desde la Consejería de Agricultura ser ágiles e ir por delante en la medida en la que cuanto más trabajo tengamos ya adelantado mejor podemos garantizar que todo vaya sobre ruedas", ha subrayado por su parte Reyes.

En el caso concreto de la Consejería de Agricultura, los técnicos de las delegaciones territoriales y de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) andaluzas llevan semanas dedicados a la evaluación de la situación caso por caso con el fin de que la respuesta sea la más adecuada.

Reyes ha trasmitido también a los representantes municipales que "los caminos que podrán acogerse a estas ayudas por la vía de emergencia deben estar intransitables, aunque no estén totalmente cortados, sí que se encuentren en una situación compleja".

Ha informado a su vez de que se va a crear una comisión en la que estarán presentes la Junta con la Subdelegación del Gobierno y la Diputación que garantice la coordinación y evite la duplicidad de proyectos.

"Es importante que trabajen unidas todas las administraciones, desde la Unión Europea a los ayuntamientos pasando por el Estado, la Junta y las diputaciones, una estrategia colectiva de todas las administraciones e instituciones para que los recursos lleguen cuanto antes y las actuaciones de emergencia se desarrollen de forma ágil", ha apostillado.

El Plan Andalucía Actúa puesto en marcha por la Administración autonómica, destinará casi mil millones de euros al sector primario, de los cuales 700 son para las indemnizaciones de agricultores y ganaderos, 120 millones de euros para la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío, 136 para reparar daños en cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación de las demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Junta (Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras-Chanza) y para labores de mejora en presas, canales, azudes, aliviaderos y otras infraestructuras hídricas; así como 31 para pérdidas en el sector de la pesca y la acuicultura.