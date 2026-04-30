Las medallistas María Pérez y Ana Alonso inspiran a más de un centenar de jóvenes granadinos

Las medallistas granadinas María Pérez y Ana Alonso inspiran a más de un centenar de jóvenes de la provincia a través del programa Mentor 10 de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. - JUNTA

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de la Juventud de Granada ha acogido este jueves una de las actividades del programa Mentor 10 y del Tour del Talento 2026 de la Consejería de Cultura y Deporte, con el que la Junta de Andalucía fomenta entre los jóvenes la práctica del deporte y los valores deportivos. Como es costumbre la cita ha contado con la colaboración de deportistas de élite, en este caso las medallistas granadinas María Pérez y Ana Alonso.

La actividad 'Deporte de alto nivel: Mentor 10 y Ecuación Talento' ha tenido por protagonistas a Pérez, doble medallista olímpica en París y campeona del mundo de marcha atlética, y Alonso, doble medallista olímpica y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de relevo mixto de esquí de montaña.

Ambas han ejercido como mentoras, compartiendo con más de un centenar de los jóvenes granadinos sus experiencias personales y profesionales, así como los valores que han guiado su trayectoria deportiva.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, han asistido a esta actividad, que ha contado también con la participación de la doctora María Antonia Lizárraga, médica especialista en Medicina del Deporte y experta en nutrición aplicada al rendimiento, con experiencia en el FC Barcelona, que ha abordado con los jóvenes la importancia del cuidado integral del cuerpo y la mente mediante hábitos saludables, nutrición y bienestar emocional.

Durante la jornada se abrió un turno de preguntas dirigido a fomentar la participación activa de los asistentes, seguido de una parte práctica, guiada por María Pérez y Ana Alonso, en la que los jóvenes han podido experimentar de primera mano las modalidades deportivas de las mentoras.

Esta actividad, en la que ha participado el alumnado de los centros educativos Ramón y Cajal y Reina Isabel, se integra dentro de la séptima edición del programa Mentor 10; una iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte que recorre centros educativos y clubes deportivos de Andalucía acercando referentes deportivos de talla mundial a la juventud.