Adiós a las duchas con mampara: la nueva tendencia inspirado en los spas - CLAY BANKS - UNSPLASH

MADRID 3 (EUROPA PRESS)

Los cuartos de baño, para algunos, son un lugar de paz y tranquilidad, donde uno se puede relajar en una ducha o en una bañera durante un rato y no tiene que atender a responsabilidades. Por ello, no es de extrañar que muchos cuiden la estética de este espacio.

Con un creciente enfoque en el bienestar y el autocuidado, nuevas tendencias en el diseño de las duchas reflejan esta búsqueda de un espacio tranquilo y agradable. Por ello, algunos diseñadores están reemplazando las duchas con mampara con un rediseño que prima la comodidad y la accesibilidad.

QUÉ ES UN CUARTO HÚMEDO

Los cuartos húmedos, también conocidos como duchas "walk-in", emulan la sensación de un spa al prescindir de un plato y una cabina de ducha, lo que los convierte en una opción popular entre las personas las que les gusta esa estética. Este diseño crea una ducha abierta donde el agua fluye libremente por el suelo con pendiente hacia un desagüe.

Los suelos de estas duchas son impermeables y están hechos con un material antideslizante. Las paredes suelen ser impermeables para proteger las superficies del agua y la humedad y evitar la acumulación de moho, aunque también se puede instalar un extractor o utilizar un deshumidificador para evitar la condensación.

CUÁLES SON LAS VENTAJAS FRENTE A LAS DUCHAS TRADICIONALES

Uno de los factores que ha hecho que este diseño de ducha se popularice tiene que ver con la accesibilidad. Prescinden de una puerta, aunque algunos baños conservan un panel de cristal o un separador para limitar las salpicaduras del cuarto húmedo, y de plato de ducha, lo que hace que sea más accesible para personas con movilidad reducida.

A esto se le añade el ahorro de espacio y la sensación de amplitud al eliminar estos dos elementos, ya que muchas de estas duchas únicamente tienen un panel de cristal que deja pasar la luz y crea fluidez.

Por otra parte, la limpieza de un cierto húmedo puede ser más fácil que la de una ducha con mampara. El diseño, según el blog de la empresa dedicada a los cuartos de baño ASN Sanitary, prima contener el agua y evitar fugas, algo que puede ser recurrente para aquellas personas con puertas de ducha con huecos entre el suelo y el cristal.

PUNTOS EN CONTRA DE ESTE DISEÑO

Aunque esta versión del cuarto de baño puede ser especialmente interesante, depende de las necesidades de cada uno. En el caso de tener niños pequeños en casa o de tener un baño multifunción, la falta de privacidad puede presentar un problema.

Su instalación requiere profesionales para impermeabilizar correctamente el suelo y las paredes, ya que los fallos pueden generar problemas a largo plazo y puede ser un proceso costoso. Además, en el caso de que no tenga un panel de cristal, el baño necesitará una limpieza profunda periódica porque el agua salpica todos los elementos de la habitación.