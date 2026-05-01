Irán presenta una nueva propuesta a EEUU a través de Pakistán para impulsar el proceso de negociaciones

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han presentado este viernes una nueva propuesta a Estados Unidos a través de Pakistán, que está ejerciendo labores de mediación, para intentar impulsar el proceso de negociaciones, estancado desde hace semanas.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias IRNA, el texto fue entregado a última hora del jueves a las autoridades de Pakistán, sin que por ahora hayan trascendido detalles y sin que Islamabad y Washington se hayan pronunciado al respecto.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo ara intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo, desatado a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo acuerdo nuclear.

Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.