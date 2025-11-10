Moreno anuncia 2.600 millones de inversión hasta 2030 para "consolidar el liderazgo digital de Andalucía" en España

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes en Granada una inversión para el próximo lustro, que se pone en marcha con los presupuestos de 2026, de 2.600 millones de euros para "seguir creciendo y para consolidar el liderazgo digital de Andalucía en España".

"La innovación y la tecnología son, sin duda alguna, palancas estratégicas para la prosperidad y el desarrollo de cualquier territorio en el mundo", ha explicado el presidente de la Junta en su intervención en la inauguración del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA), junto con el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo.

Todo ello después de que "en los últimos años hemos tenido el mayor presupuesto de digitalización de la historia de nuestra comunidad autónoma, más de 1.400 millones de euros invertidos entre el periodo 2021 y 2024", ha asegurado Moreno.

"Esta vez Andalucía no sólo no va a perder ningún tren, sino que aspira a ser locomotora de cambio" y en concreto con ANIA "se consolida como un polo estratégico de innovación y de conocimiento, fortaleciendo su posición como nodo andaluz de referencia en tecnologías avanzadas".

El de Granada nace como "un centro abierto y colaborativo que convierte a la IA en motor de desarrollo" Y "apuesta por las tecnologías emergentes" en tanto será también la sede del Centro de Innovación en Tecnología Exponenciales, "fruto, una vez más, de esa colaboración público-privada fundamental para el avance, el progreso y el bienestar de nuestra tierra, gracias a la experiencia de IBM y Ayesa".

Es un "centro que hace de Andalucía una de las primeras regiones europeas con acceso real a capacidades de computación cuántica, un ámbito estratégico para el futuro de la transformación digital" y a su vez hace "posible y más fácil la incorporación de tecnologías emergentes en todos los ámbitos", ha explicado Moreno.