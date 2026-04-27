Nieto aborda en Las Gabias (Granada) el reto demográfico de los municipios metropolitanos en continuo crecimiento

Reunión del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en el Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) - JUNTA DE ANDALUCÍA

LAS GABIAS (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Las Gabias (Granada), María Merinda Sádaba, han mantenido este lunes una reunión de trabajo en la que han abordado, entre otros asuntos, la importancia de la colaboración institucional entre administraciones para garantizar equipamientos y servicios públicos en los municipios del área metropolitana ante su "importante crecimiento de población, que son la otra cara del desequilibrio demográfico que caracteriza a Andalucía".

Granada es la provincia con más municipios de Andalucía, un total de 174 y seis entidades locales autónomas, de los que 113 (67%) están más expuestos a la despoblación en mayor o menor medida (28 alto, 57 medio y 28 bajo).

Son municipios del interior y comarcas de sierra que llevan décadas perdiendo vecinos a un ritmo lento pero constante con excepciones, como Órgiva, que también he visitado este lunes el consejero.

En el extremo opuesto hay localidades como Las Gabias que han multiplicado su población un 140 por ciento, pasando de unos 9.500 habitantes a principios del siglo XX a los 23.500 censados actualmente, un crecimiento que supone un reto para los ayuntamientos que tienen que atender una mayor demanda de servicios.

La provincia de Granada refleja claramente la dicotomía que se da en Andalucía que, a diferencia de otras comunidades, no sufre un problema generalizado de despoblación, pero sí un desequilibrio en el reparto territorial de sus habitantes.

La mitad de los andaluces vive en 30 capitales y grandes ciudades mientras 470 municipios tienen riesgo de despoblación, según la última actualización de la Estrategia frente al Desafío Demográfico 2023-2030.

En el caso de Granada, municipios del área metropolitana como Gójar o Las Gabias no paran de crecer mientras pequeñas localidades de interior presentan un alto índice de envejecimiento y un saldo demográfico negativo.

No obstante, Nieto ha puesto en valor el trabajo de las instituciones provinciales como la Diputación que ha creado una Oficina de reto demográfico.

MEJORA DE INDICADORES

De hecho, en el último año siete municipios de distintas comarcas han dejado de considerarse prioritarios porque han mejorado los indicadores que se tienen en cuenta en la Estrategia frente al Desafío Demográfico para considerarlos en riesgo de despoblación (Capileira, Deifontes, Íllora, Játar, Purullena, Zafarraya y La Taha).

Otros tres han entrado en la lista de localidades donde se aprecia un riesgo bajo (Benalúa, Polopos y Ugíjar).

El consejero ha abordado también con la alcaldesa el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), una de las herramientas que es ejemplo de colaboración institucional ya que está cofinanciado por tres administraciones (Gobierno central, Junta y diputaciones) y genera empleo, contribuyendo a fijar la población al territorio.

Como responsable de Justicia, también ha subrayado la importancia de este servicio público en el medio rural a través de las Oficinas de Justicia Municipales, que sustituyen a los Juzgados de Paz en municipios que no son cabeza de partido como Las Gabias, así como las sedes de tribunales de instancia como el de Órgiva, cuyas obras ha supervisado con el alcalde, Raúl Orellana, durante su visita institucional al municipio alpujarreño.