Un proyecto editorial en Granada acerca al público infantil los museos Arqueológico, de Bellas Artes y Casa de los Tiros

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto editorial impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte acerca al público infantil y juvenil el Museo Arqueológico de Granada, el de Bellas Artes y la Casa de los Tiros a través de relatos ilustrados.

El delegado de Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha presentado en Granada los tres volúmenes dedicados a los museos de la ciudad dentro de la colección 'Cuéntame un museo'.

En concreto, para esta primera edición se han editado tres títulos centrados en los museos de titularidad autonómica en la ciudad como son el Bellas Artes de Granada que propone 'El cuadro: un cuento en el Museo de Bellas Artes de Granada'.

Este volumen está firmado por Diego Magdaleno y Virginia Ogalla, que narra la aventura nocturna de dos adolescentes que se adentran en el museo y salen transformados por la experiencia.

El Museo Casa de los Tiros, por su parte, ha publicado el cuento 'Marta en la Casa de los Tiros,' escrito por Alejandro Pedregosa e ilustrado por Plácida, donde la protagonista recorre este histórico edificio descubriendo sus secretos y su vinculación con la historia de la ciudad.

Y por último, el Arqueológico y Etnológico ha publicado 'El auténtico cuento de Doña Elvira', obra de su directora, María de los Ángeles Ginés Burgueño y Jazmín Muñoz García, que introduce al lector en sus colecciones a través de la figura del Señor de Castril, propietario del palacio que alberga la institución.

David Rodríguez ha destacado que estos tres volúmenes de los museos granadinos forman parte de una colección de 17 volúmenes escritores e ilustrados por autores andaluces, en una iniciativa innovadora que aúna patrimonio con difusión y entretenimiento.

El delegado territorial ha subrayado, además, que "con esta colección damos un paso más en nuestro compromiso por acercar los museos a la ciudadanía desde edades tempranas, fomentando el vínculo con el patrimonio a través de la lectura y la imaginación".

Asimismo, ha destacado que "Cuéntame un museo no solo transmite conocimientos sobre nuestro legado artístico, arqueológico e inmaterial, sino que también inculca valores de respeto y cuidado hacia un patrimonio que es de todos".

Estos cuentos, ha añadido, están concebidos como una herramienta versátil y útil tanto para el ámbito familiar como para el educativo.

Pueden incorporarse a los programas didácticos de los museos y conjuntos culturales, formar parte de los fondos de bibliotecas públicas, servir de material de análisis para estudiantes de Magisterio o convertirse en referencia para mediadores, intérpretes, guías y gestores culturales.