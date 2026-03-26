La sede de la Junta en Granada cierra este viernes al público para mejorar el sistema eléctrico

Sede de la Junta en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha informado de que este viernes la sede de la Junta y de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional permanecerán cerradas a la atención presencial al público, así como a la actividad en sus instalaciones, debido a la necesidad de solucionar una avería en el suministro eléctrico del edificio.

Granados ha explicado que durante toda la jornada se realizarán trabajos técnicos para la conexión con el transformador y la reparación del sistema eléctrico, lo que hace necesario suspender la actividad presencial.

En este sentido, ha advertido a la ciudadanía de que las gestiones de registro "podrán realizarse en cualquiera de las oficinas habilitadas de la Junta de Andalucía en la ciudad de Granada, mientras que quedarán suspendidas temporalmente las atenciones presenciales relacionadas con actividades administrativas, comunicaciones o trámites como becas".

El delegado ha subrayado que todos los empleados públicos continuarán prestando servicio en modalidad de teletrabajo, "garantizando así la continuidad de la actividad administrativa".

En el ámbito educativo, ha señalado que plataformas como el sistema Séneca seguirán funcionando con normalidad, al no requerir conexión VPN.

Finalmente, Antonio Granados ha destacado que esta actuación responde al objetivo de "mejorar la calidad del servicio público y garantizar unas instalaciones adecuadas", agradeciendo "la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias derivadas de esta incidencia".