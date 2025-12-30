El Teatro Alhambra recibe en Granada a Anabel Alonso con su monólogo de la 'La mujer rota

Anabel Alonso - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Alhambra, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, inicia su programación de enero de 2026 con una de sus propuestas teatrales más destacadas de la temporada: 'La mujer rota'. La obra, protagonizada por Anabel Alonso y dirigida por Heidi Steinhardt, se presentará ante el público los próximos días 9 y 10 a las 20,00 horas.

La pieza sitúa al espectador en una desoladora Nochevieja. Mientras el mundo exterior celebra entre ruidos y gritos, Murielle se encuentra sola en su casa, lidiando con una vigilia forzada. En ese espacio de aislamiento, los recuerdos de lo perdido y lo arrebatado se entrelazan con un presente de fracaso y soledad, según ha detallado la Junta en una nota de prensa este martes.

La protagonista deambula en un limbo emocional, debatiéndose entre la supervivencia y el abandono, mientras ve cómo su identidad como mujer, esposa, madre e hija se ha hecho trizas. Es una tragedia que, paradójicamente, roza la comedia en su crudeza, mostrando a una mujer fuera de juego pero dolorosamente lúcida.

Tras una trayectoria jalonada por éxitos como 'La Celestina', 'Tiresias' o su icónica voz en 'Buscando a Nemo', Alonso se enfrenta aquí a un "desgarro del sentimiento" que revela su madurez interpretativa y su dominio vibrante del lenguaje sobre las tablas.

Anabel Alonso es una actriz, humorista y presentadora con una destacada trayectoria en teatro, cine, televisión y doblaje. Su versatilidad y carisma la han convertido en una figura clave del panorama artístico español, recibiendo numerosos premios a lo largo de su carrera. En teatro, ha participado en producciones como 'Tiresias' en el Festival de Mérida, 'La Celestina', 'El enfermo imaginario', 'The Hole', 'Sexos', 'Maribel y la extraña familia' y 'Las Troyanas', entre muchas otras.

En cine, ha trabajado en películas como 'Padre no hay más que uno', 'La reina de España', 'Atasco en la nacional', 'Tu nombre envenena mis sueños', 'Kika' y la segunda parte de 'Las cosas del querer'. Su presencia en televisión también ha sido relevante, con papeles en series como 'La que se avecina', 'Amar es para siempre', 'Siete vidas', 'Hermanas' y 'Los ladrones van a la oficina', además de ser presentadora en programas como 'El club del chiste', 'Estoy por ti' y 'Tu cara me suena'.

En el ámbito del doblaje, ha dado voz a personajes icónicos como Dory en 'Buscando a Nemo' y 'Buscando a Dory'. Su carrera ha sido reconocida con premios como el Fotogramas de Plata, el Premio MIM y diversas nominaciones en televisión y cine.

Las entradas están a la venta en la web y en el teléfono 662 862 145 o una hora antes del espectáculo en la taquilla. Se pueden adquirir en anticipada a un precio de 18 euros y a partir del viernes 9, pasará a costar 20.