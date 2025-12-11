El Virgen de las Nieves de Granada refuerza su colaboración con Policía Nacional ante las agresiones a personal del SAS

Interlocutra de la Policía Nacional en las jornadas organizadas por el Hospital Virgen de las Nieves para prevenir agresiones a personal del SAS - HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha formado a un total de 146 profesionales en las doce sesiones presenciales del curso sobre el Plan de Prevención y Atención de Agresiones en el que participa como docente la figura del policía interlocutor provincial sanitario', que es un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este representante ha impartido una charla sobre el perfil del agresor, la importancia de interponer una denuncia ante una agresión, física o verbal, y el funcionamiento de la aplicación Alertcops, según ha detallado el Hospital Virgen de las Nieves en una nota de prensa este jueves.

Esta acción formativa está organizada por la unidad de Prevención de Riesgos Laborales del centro granadino y en ella se han tratado temas como el plan ante las agresiones de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, las medidas de prevención implantadas por el hospital y los mecanismos para la desescalada verbal ante una agresión.

Desde el área de Recursos Humanos han profundizado en temas relacionados con el asesoramiento jurídico, el Código Penal e información sobre las sentencias de las denuncias presentadas por los profesionales que han sido víctimas de agresiones mientras realizaban su trabajo.

El hospital granadino tiene una amplia trayectoria en la cultura de la prevención. El equipo de prevención de riesgos laborales ha reforzado este año la formación y ha implantado medidas relacionadas con la información a los profesionales, con las herramientas necesarias para que los actos de violencia de los pacientes, acompañantes y usuarios no lleguen a agresión, además de la revisión de la disposición del mobiliario y enseres de los despachos y consultas, de los dispositivos de alarma personal y nuevas medidas organizativas.

Otras de las actuaciones son el reparto de marcapáginas a profesionales sobre las actuaciones en caso de agresión y sobre buenas prácticas en comunicación, reunión con asociaciones de pacientes para que conozcan el problema de las agresiones a los profesionales, simulacros de agresiones, en este año se han llevado a cabo dos, y nombramiento de nuevos profesionales guía para el acompañamiento de compañeros agredidos durante los trámites judiciales.

El hospital cuenta con una comisión de agresiones que se reúne trimestralmente y en la que, directivos y profesionales, analizan cada agresión producida y la eficacia de las medidas adoptadas, han detallado desde el Virgen de las Nieves.