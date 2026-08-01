El 112 gestiona más de 28.000 emergencias en Huelva durante el primer semestre de 2026

Archivo - Una operadora en la sala regional de 112 Andalucía. (Imagen de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha gestionado entre enero y junio de este año un total de 28.075 incidencias en la provincia de Huelva, lo que supone un 4,9% más que en el mismo periodo del año 2025, cuando fueron 26.754 las incidencias coordinadas, según informa este servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Según ha informado la Junta en una nota, el motivo más habitual por el que los usuarios han llamado al teléfono único de emergencias en la provincia onubense ha sido por asistencias sanitarias, con 12.461 casos, seguido por los avisos relacionados con la seguridad ciudadana (4.411), las incidencias de tráfico (2.754), las emergencias relativas a animales (1.791), los incendios (1.664), los accidentes de circulación (1.485), las anomalías en servicios básicos (681), las solicitudes de servicios sociales (399) y los requerimientos por rescates y salvamentos (271), entre otros.

El total de incidencias coordinadas en Andalucía entre enero y junio de 2026 ha sido de 459.715, y Huelva es la provincia andaluza que menos emergencias ha registrado; le preceden Sevilla (114.546), Málaga (98.714), Cádiz (58.487), Granada (55.768), Al- mería (38.776), Córdoba (30.899) y Jaén (30.344).

Por franja horaria, la comprendida entre las 12,00 y las 13,00 horas ha sido la de mayor actividad en las salas del 1-1-2, con un promedio de 149 incidencias gestionadas en una hora. El mes con mayor número de avisos en Huelva en este primer semestre ha sido junio, con 5.506 avisos coordinados, seguido muy de cerca de mayo, con 5.266.

El 112 es un servicio público y gratuito vigente en toda Europa al que el usuario puede acudir siempre que se encuentre ante una situación de emergencia de carácter sanitario, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. El usuario que llame a este teléfono de emergencias europeo puede acceder con una única llamada a toda la ayuda necesaria ante cualquier urgencia o emergencia las 24 horas del día.

Además, el 112 dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que da el aviso. Se trata de un servicio de atención multilingüe que atiende a los usuarios en inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.