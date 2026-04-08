El Área Sanitaria Norte de Huelva celebra la Semana de la Salud con actividades abiertas a la ciudadanía

Stand informativo con motivo de la Semana de la Salud en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, a través de sus seis Zonas Básicas de Salud --Calañas-El Cerro de Andévalo, Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Cumbres Mayores, Cortegana y Aracena--, organiza desde el pasado lunes y hasta el 17 de abril la Semana de la Salud, una iniciativa impulsada por residentes y especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria de su ámbito de influencia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante estos días, toda la comarca se convertirá en un espacio de promoción de la salud con una programación variada y abierta a la ciudadanía, cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de los hábitos de vida saludables y acercar recursos sanitarios a la población.

El programa incluye charlas informativas sobre prevención de enfermedades, cuidado de la salud emocional, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), impartidas principalmente por enfermeras residentes, profesionales especializadas en el ámbito comunitario. Además, otros profesionales sanitarios de los centros de salud participarán también compartiendo su experiencia en distintas áreas del cuidado y la prevención.

Entre las acciones más destacadas se encuentran las caminatas saludables que se desarrollarán en diferentes municipios mediante rutas adaptadas a todos los niveles. Esta iniciativa no solo busca fomentar el ejercicio físico, sino también consolidar grupos estables que continúen con esta práctica de forma regular, promoviendo un estilo de vida activo en la población.

Asimismo, en varias localidades se instalarán stands informativos donde los asistentes podrán realizarse controles básicos de salud, como medición de la presión arterial y glucemia, además de recibir asesoramiento personalizado sobre hábitos saludables y prevención de enfermedades.

La Semana de la Salud está diseñada como un evento participativo para todas las edades, con el objetivo de implicar a familias y vecinos en el cuidado de su bienestar físico y emocional.

III JORNADA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA

Como broche final, Valverde del Camino acogerá la III Jornada de Residentes de Enfermería en la provincia, un encuentro en el que los EIR de segundo año defenderán sus trabajos de investigación de fin de residencia. Esta jornada está organizada y patrocinada por el Área de Gestión Sanitaria Norte y el Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, que además otorgará el premio al mejor trabajo de fin de residencia, reconociendo la excelencia y el compromiso investigador de los futuros especialistas.

El evento reunirá a profesionales en formación de distintas áreas de Enfermería --como Salud Mental, Matrona, Enfermería del Trabajo y Enfermería Familiar y Comunitaria-- en una cita única en la provincia. Desde la organización, los profesionales invitan a toda la ciudadanía a participar activamente en las actividades y a consultar la programación completa en los canales oficiales de las Zonas Básicas de Salud del Área Sanitaria Norte de Huelva.