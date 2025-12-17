La biblioteca de José Caballero irá ubicada para su consulta en el Museo de Huelva, con fondos de la Generación del 27

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en el encuentro de Fundaciones del 27. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles la próxima puesta a disposición para su consulta de los fondos de la biblioteca personal de José Caballero, integrados en la colección del pintor recientemente legada a Huelva, merced al acuerdo suscrito por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con la Fundación Caballero-Thomas de Carranza.

Así lo ha indicado en el transcurso de su intervención en la jornada de clausura del encuentro de Fundaciones del 27 que se está celebrando en Sevilla desde el pasado martes, donde la consejera ha explicado que están ultimando la apertura de un espacio propio anexo a la biblioteca del Museo de Huelva que "reunirá para su consulta pública todos los fondos bibliográficos y hemerográficos de la colección personal del más jóvenes de los autores del 27".

En total, según ha informado la consejera, "podrán consultarse, antes de que termine el primer trimestre de 2026, más de 2.400 volúmenes, junto a 900 ejemplares de revistas y prensa, en los que se hace referencia a obra o exposiciones relativas a José Caballero". Se trata, en su mayoría, de "una biblioteca especializada en pintura, escultura e historia del arte que, además, contiene ejemplares firmados y dedicados por autores de la Generación del 27, entre ellos, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Gerardo Diego", ha valorado.

Esta muestra es, en palabras de Del Pozo, "la segunda acción de las contenidas en la hoja de ruta diseñada por la Consejería de Cultura y Deporte para poner en valor el legado del pintor onubense, toda vez que el pasado 5 de diciembre se inauguró, también en el Museo de Huelva, la exposición temporal 'Algo camina hacia el infinito'".

Una muestra, comisariada por Raúl Estévez García, secretario de la Fundación Caballero-Thomas de Carranza, "que reúne una cincuentena de obras -entre óleos, dibujos, fotografías y manuscritos- para indagar en la vinculación del artista con su ciudad natal", ha añadido Del Pozo.

La consejera de Cultura también ha resaltado que el legado del pintor onubense, amigo de García Lorca, con quien colaboró elaborando escenografías para el teatro universitario La Barraca, está llamado a ser "una de las piedras angulares del discurso expositivo de la futura sede del Museo de Huelva en el Banco de España, así como un revulsivo para avanzar en el conocimiento de los fuertes vínculos y relaciones tejidos entre los autores del 27".

La consejera de Cultura y Deporte ha participado en la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la última sesión del encuentro de Fundaciones del 27, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, el Ateneo de Sevilla, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía.

Un evento que ha reunido en varios espacios de la ciudad de Sevilla a 23 fundaciones y entidades que representan a los grandes escritores y artistas de la Generación del 27, bajo la dirección de la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, con el objetivo de sentar las líneas de trabajo y colaboración de cara a la celebración del centenario del acta de nacimiento de este extraordinario grupo de poetas y artistas.

LEYENDO EL 27

Del Pozo ha concluido su intervención en este foro, en el que se han dado cita directores y gestores de entidades dedicadas al legado de los autores del 27, invitando a todos los participantes a asistir a la jornada poética, que se celebrará mañana jueves 18 de diciembre, a las 18:00 horas en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla.

Bajo el título de 'Leyendo el 27', esta propuesta divulgativa a contar con la intervención del poeta Juan Lamillar, que abordará en una conferencia la indisoluble relación de Andalucía y la Generación del 27, y con una simbólica lectura colectiva realizada por 27 miembros de los clubes de lectura de Sevilla, quienes leerán 27 poemas de la generación del 27.