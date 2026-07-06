BOJA recoge la declaración del incendio de Castillejos (Huelva) como desastre natural con incidencia en sector agrario

Imagen de archivo del incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva). - María José López - Europa Press

HUELVA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este lunes el acuerdo del 1 de julio de 2026 del Consejo de Gobierno por el que se declara desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario el incendio de Villanueva de los Castillejos, que se originó el 8 de junio y que calcinó 6.310 hectáreas, viéndose afectados, además, los términos municipales de Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre.

Según indica el anuncio del BOJA, consultado por Europa Press, el pasado 8 de junio se originó en el término municipal de Villanueva de los Castillejos un incendio forestal que afectó, además, a los términos municipales de Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, todos ellos en la provincia de Huelva.

La magnitud del evento activó de forma inmediata el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) que puso en marcha un amplio dispositivo de emergencia que, durante las cuatro jornadas que duró el incendio, movilizó a más de 500 profesionales de distintas administraciones y organismos, convirtiéndose en una de las intervenciones más complejas de este inicio de la época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía.

Asimismo, el incendio obligó a adoptar medidas de protección para la población que afectaron a más de 380 personas entre desalojos y alejamientos preventivos. Todas ellas pudieron regresar progresivamente a sus hogares conforme las condiciones de seguridad lo permitieron.

Además, el fuego ha provocado grandes daños en infraestructuras, cultivos y cabaña ganadera, afectando a la dehesa --daños en arboleda y sobre todo en pastos--, montanera, flora y fauna cinegética, infraestructuras agropecuarias, cultivos, red de riegos y electricidad, pérdida de ganado y cultivos, alimentación para el ganado, vehículos y maquinaria agrícola, tractores, remolques, aperos, etc. Además, en todas las explotaciones hay daños de alambrada.

Concretamente, el incendio arrasó 6.310 hectáreas aproximadamente --en Gibraleón, 3.370; en San Bartolomé de la Torre, 1.363; y en Alosno y Villanueva de los Castillejos, 1.577--, viéndose afectadas un total de 30 explotaciones agropecuarias, tres fincas dedicadas al cultivo del aguacate. Además, aproximadamente 300 cabezas de bovinos se han quedado sin pastos, habiendo muerto 14 de ellas.

Puede afirmarse que la magnitud de los daños materiales en dichas infraestructuras, unida a la pérdida de pastos y potencial productivo, "compromete gravemente la viabilidad de la actividad agropecuaria en la zona afectada".

Por otro lado, una vez constatados los daños ocasionados en las distintas explotaciones agrarias, el 25 de junio de 2026 se reunió la Comisión de Catástrofes, Desastres Naturales y Fenómenos Meteorológicos Adversos, en cuya sesión se acordó proponer la elevación al Consejo de Gobierno de la declaración de desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario del incendio originado el 8 de junio de 2026 en la provincia de Huelva, mediante el oportuno Acuerdo que incluya las medidas necesarias para paliar sus efectos e inste a flexibilizar la tramitación de las ayudas a las explotaciones afectadas.

Asimismo, se solicitará al Gobierno de la Nación la declaración de la superficie arrasada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Así pues, y ante la gravedad de esta situación, se hace imprescindible articular de forma urgente medidas de apoyo orientadas a la recuperación del potencial productivo y a la viabilidad económica de las explotaciones damnificadas.

Para ello, resulta "necesario" declarar formalmente el evento como desastre natural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, permitiendo así la flexibilización de los requisitos y la agilización de la tramitación de las líneas de ayuda y subvenciones destinadas al sector.

Por otra parte, dada la dimensión del siniestro, la Junta insta al Gobierno de la Nación a activar con carácter prioritario todos los mecanismos compensatorios necesarios, desplegando los fondos y recursos estatales indispensables para paliar los daños sufridos, proteger el empleo rural y asegurar la viabilidad de un sector que es el motor económico de la comarca.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, acuerda declarar desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario el incendio originado el 8 de junio de 2026 en los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, todos ellos en la provincia de Huelva.

Por otro lado, también acuerda instar a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a adoptar, bajo los criterios de simplificación y agilización administrativa, cuantas medidas de flexibilización sean necesarias en la gestión de aquellas líneas de ayudas que resulten de aplicación a los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por el incendio.

En tercer lugar, se ha acordado también instar al Gobierno de la Nación a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil la superficie dañada por el incendio, y poner en marcha los mecanismos compensatorios que procedan a los efectos previstos en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones destinadas a atender determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.