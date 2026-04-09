El Centro Andaluz de la Fotografía presenta un proyecto sobre memoria y archivo popular en la sierra de Huelva

Ejemplar de 'Archivo para no desaparecer' . - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), dependiente de la Consejería de Cultura y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta este jueves, a las 19,00 horas, el libro 'Archivo para no desaparecer', de las autoras Laura Carrascosa Vela y Carlota Visier. Se trata de una publicación que profundiza en la memoria visual y emocional de la comunidad de La Umbría, una aldea de la Sierra de Aracena en Huelva.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, editado por Comisura y con el apoyo del CAF, el proyecto parte de un proceso de escucha y recopilación en La Umbría, donde las autoras han trabajado con los habitantes en torno a sus álbumes familiares. A través de este trabajo, Visier y Vela se convierten en recolectoras de imágenes domésticas: fotografías que no fueron concebidas como documentos históricos, pero que sostienen una memoria compartida de gran valor simbólico.

El libro plantea el archivo "no como un lugar estático, sino como una acción: archivar como verbo, como gesto frágil pero persistente frente al olvido". En este sentido, la publicación se inscribe en una línea de investigación que entiende la fotografía como "herramienta para activar relatos colectivos y preservar memorias en riesgo de desaparición". El trabajo se ha realizado desde la convivencia con los habitantes de La Umbría, que han aportado sus fotografías personales y constituyen el núcleo del archivo popular de esta publicación.

'Archivo para no desaparecer' se estructura en cinco partes que combinan ensayo, escritura literaria y archivo visual. La primera, firmada por Laura C. Vela, plantea el marco conceptual del proyecto, entendiendo el archivo como un espacio de tensión entre conservación y desaparición, y reivindicando los archivos domésticos como lugares vivos de memoria frente a la pérdida de archivos institucionales.

La segunda parte incorpora un texto de la poeta María Sánchez, que reconstruye la memoria desde una escritura fragmentaria que combina poesía e inventario. A continuación, Carlota Visier desarrolla el núcleo narrativo del libro a través de un texto que transita entre diario, crónica y ensayo, donde el acceso al archivo se presenta como un proceso vinculado a la confianza y al tiempo compartido con la comunidad.

El volumen incluye también una sección final en la que las autoras reflexionan, junto a la archivista Azahara Lozano Dorado, sobre "la responsabilidad de trabajar con memorias ajenas y las prácticas de conservación de fotografías", así como un texto de cierre del dramaturgo Alberto Conejero, que traslada la reflexión del archivo colectivo al ámbito íntimo y familiar.

Tras su presentación en Almería, el próximo 18 de abril se ha organizado una encuentro en La Umbría en la que participarán los vecinos y vecinas del municipio.