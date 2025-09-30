Centro Andaluz de las Letras abre temporada en Huelva con una charla de Manuel Moya sobre la figura de Fernando Pessoa

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, abre el otoño literario de la provincia de Huelva con una charla protagonizada por el onubense Manuel Moya sobre la figura universal de Fernando Pessoa.

Según ha indicado la Junta en una nota, Moya centrará su charla en su nuevo ensayo, 'Fernando Pessoa. La reconstrucción', de la editorial Fórcola. La cita está prevista el jueves 2 de octubre en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva a las 19,30 horas.

Manuel Moya, traductor de la obra de Pessoa y estudioso del autor, aborda todas las aristas del escritor portugués, una de las figuras literarias más importantes del pasado siglo, cuando se cumplen 90 años de su muerte. En su ensayo, Moya desmitifica al personaje, exponiendo cada elemento distorsionador de su figura y enfrentándose al hombre contradictorio, a la pluralidad de heterónimos y a la complejidad de su obra, resolviendo en gran parte el "enigma Pessoa".

El escritor onubense, natural de Fuenteheridos, es poeta, narrador, articulista y traductor. Su nombre aparece en más de una treintena de antologías poéticas publicadas en España, Estados Unidos, México, Portugal y Francia. Ha publicado cerca de una veintena de libros de poesía con los que ha obtenido premios de relieve como el Ciudad de Córdoba, Ciudad de Las Palmas, Leonor, Fray Luis de León o el Hermanos Machado y Viente Núñez.

Su libro 'La posesión del humo' es propuesto como objeto de estudio en universidades españolas y norteamericanas, habiendo sido traducido al inglés y al portugués. En prosa ha publicado el libro de cuentos 'La sombra del caimán', finalista del Premio Setenil 2006, 'Caza mayor', Premio de la Crítica andaluza, y las novelas 'La mano en el fuego', 'Majarón' y 'La tierra negra'. Por su novela 'Las cenizas de abril' sobre la historia reciente de Portugal, logró el Premio Novela Fernando Quiñones 2010.

Su traducción de 'Libro del desasosiego' de Fernando Pessoa apareció en 2010 y la biografía 'Pessoa, el hombre de los sueños' la publicó en 2023. Además de este autor luso también ha traducido a José Saramago, Mia Couto, Miguel Torga, Fernando Cabrita, Paulo Kellerman y una larga lista.

Fernando Pessoa fue poeta, escritor, crítico literario, dramaturgo, ensayista, traductor, editor y filósofo portugués. Es considerado una de las figuras literarias más importantes del pasado siglo y uno de los grandes poetas en lengua portuguesa. Se le ha calificado como el poeta portugués más universal. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.