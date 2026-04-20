El Centro Andaluz de las Letras cierra abril en Huelva con la autora Anabé Tarrou y una exposición sobre tradición oral

La autora Anabé Tarrou. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, celebra las últimas actividades de abril en Huelva. El jueves 23 organiza un encuentro con la autora Anabé Tarrou en relación con su primera novela 'La última planta' (Ed. Plaza & Janés), acompañada por el profesor Juan Manuel Durán, en la Biblioteca Pública Provincial a las 19,30 horas. Además, el Teatro Municipal de Trigueros acoge una exposición que reúne obras de 27 ilustradores andaluces de literatura infantil y juvenil en homenaje a la tradición oral.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en la tarde del jueves, Anabé Tarrou conversará sobre el desarrollo creativo de 'La última planta', que nació de una experiencia personal con el cáncer cuando fue diagnosticada de la enfermedad a los veintiséis años. La autora convierte la experiencia de la enfermedad en narrativa, la rutina hospitalaria en teatro de lo absurdo, el miedo en humor y el dolor en deseo.

'La última planta' incluye entrevistas imaginarias con Dios, bodas sin pareja, pasillos de hospital laberínticos, sexo, infancia y panderetas. El estilo narrativo es un juego de géneros, dado que mezcla fábula, ensayo, diario, poesía y teatro.

Anabé Tarrou es filóloga hispánica, lectora y escritora vocacional. Estudió la carrera en la Universidad de Sevilla, donde cursó el máster de Estudios Hispánicos Superiores. Antes de 'La última planta' publicó junto a Carles Tamayo 'El dios alucinógeno'. La actividad será el jueves, 23 de abril, a las 19,30 horas en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva, con entrada libre hasta completar aforo.

Por otro lado, la exposición '¡Bu! ¡Ahh! El terror de los cuentos tradicionales más populares en Andalucía' reúne a 27 ilustradores andaluces de literatura infantil y juvenil que reinterpretan, a través de imágenes, relatos tradicionales de nuestra cultura. Centrada en la emoción del terror, la actividad invita a grandes y pequeños a recorrer un universo de historias y personajes transmitidos de generación en generación por medio de la palabra.

La exposición, que forma parte del programa expositivo del Centro, podrá visitarse en el hall del teatro hasta el 3 de mayo, en horario de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.