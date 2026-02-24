El centro de salud de Aracena (Huelva) extiende a las tardes su actividad programada

Centro de salud de Aracena (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud de Aracena, ubicado en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, amplía su actividad programada a las tardes "gracias al incremento de los cupos de Medicina y Enfermería de Familia" llevado a cabo en el municipio serrano, que pasan de cinco a seis.

Se trata de una medida impulsada por la Junta de Andalucía con el objetivo de "incrementar la accesibilidad y elevar la calidad de la asistencia" que se ofrece a los vecinos, y que "también repercute en los profesionales del centro al permitir una mejor distribución del trabajo", ha indicado en una nota.

En concreto, la administración andaluza señala que, a raíz de este aumento de personal médico y enfermero, el centro de salud aracenense extiende la asistencia ordinaria de lunes a jueves hasta las 20,00 horas de la tarde, ofertando específicamente en la franja vespertina dos consultas de Medicina de Familia y Enfermería a la población.

A partir de esa hora entre semana y los fines de semana y festivos las 24 horas, el centro cuenta con un dispositivo SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) para la atención de las urgencias extrahospitalarias, de manera que su funcionamiento es ininterrumpido.

Asimismo, subraya la Junta que "para el SAS está siendo una prioridad" destinar la incorporación de nuevo personal "disponible" a incrementar los cupos médicos y enfermeros y "disminuir de esta forma las ratios de pacientes en los centros de salud, especialmente en aquellos municipios de la provincia donde existan necesidades en este sentido".

En el caso de Aracena se han elevado de cinco a seis los cupos de Medicina y Enfermería de Familia, lo que, además de la apertura de consultas programadas en horario de tarde, "permite una reducción de los pacientes asignados a los profesionales". Así, en la localidad "se consiguen cumplir las recomendaciones de las sociedades científicas y el SAS de tener asignados menos de 1.500 pacientes por cada cupo".

Paralelamente, los profesionales "disponen de más tiempo para atender a los usuarios, redundando así en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía". Dicho aumento de los cupos "persigue dar cumplimiento al Pacto por la Atención Primaria suscrito con las organizaciones sindicales", que tiene como objetivo "mejorar y modernizar este nivel asistencial". Entre las principales acciones incluidas en el acuerdo está la revisión de las ratios máximas por profesional "para ofrecer una asistencia óptima a la población".