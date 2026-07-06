El centro de salud del Molino de Huelva impulsa actividades de fomento de hábitos saludables en la población

Representantes de la comisión multidisciplinar del centro de salud del Molino de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud del Molino de la Vega, ubicado en Huelva capital y perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha constituido una comisión multidisciplinar que tiene como finalidad impulsar actividades dirigidas a su población de referencia en el marco de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía (EPVSA) aprobada por la Junta.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el principal propósito de esta estrategia es promover hábitos de vida saludable en todos los rangos de edad de la población mediante intervenciones en el ámbito local, en todos los entornos de vida y en todas las políticas, y actuaciones que modifiquen positivamente los determinantes que generan desigualdades en salud.

Asimismo, propone potenciar los activos personales y comunitarios que generan salud a lo largo de la vida, para que la ciudadanía afronte el día a día con mayores cotas de bienestar.

La comisión puesta en marcha por el centro de salud del Molino, adscrito al Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa del SAS, responde al compromiso de dar cumplimiento a esta serie de objetivos mediante la conformación de un equipo en el que están representados todos los perfiles profesionales del centro.

En concreto, forman parte del mismo el director y el coordinador de Cuidados de la unidad de gestión clínica, una pediatra, la enfermera gestora de casos, una auxiliar administrativa, una enfermera familiar y comunitaria, una enfermera pediátrica, la enfermera referente de centros educativos, una auxiliar de enfermería y la trabajadora social.

Entre las funciones de este grupo multidisciplinar se encuentran el fomento, desarrollo y ejecución de actividades de promoción de la salud incorporando el enfoque de las diferentes disciplinas profesionales; llevar a cabo de manera coordinada e interdisciplinar las actuaciones contempladas en la EPVSA; promover los activos para la salud, mediante la realización y actualización de un mapa con los activos existentes en su zona de influencia; impulsar la participación ciudadana como uno de los pilares fundamentales de la promoción de la salud, y favorecer la coordinación entre los distintos profesionales y recursos.