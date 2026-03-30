El centro de salud El Torrejón (Huelva) decora con motivos de Semana Santa su zona de Pediatría

El centro de salud El Torrejón decora con motivos de Semana Santa su zona de Pediatría. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud El Torrejón, situado en la capital onubense y perteneciente al Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa, vuelve un año más a decorar durante estos días su zona de Pediatría con motivos de Cuaresma y Semana Santa para hacer más agradable la estancia a los menores, dando así continuidad a su plan de humanización en la asistencia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el objetivo es que, aprovechando esta festividad, los niños y niñas que tengan que ser atendidos en el centro se encuentren "más cómodos" y "se reduzca el estrés que genera la prestación sanitaria en este grupo poblacional".

Las medidas de humanización de la asistencia y mejora de la confortabilidad que se llevan a cabo en los centros de salud de los Distritos Sanitarios de Huelva tienen como finalidad potenciar la calidad del servicio que se ofrece a los pacientes no sólo en aspectos científico-técnicos, sino también en otros que son gran importancia, como el confort, el descanso y la atención a la persona en su globalidad.