El Centro de Transfusión organiza la primera macrocolecta del año en el Campus de La Merced

Archivo - Macrocolecta de sangre en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, este miércoles y jueves la primera macrocolecta de sangre y plasma de este año. Como principal novedad, la convocatoria se desarrollará en el Campus de La Merced, de 16,30 a 21,00 horas, con el objetivo de aumentar las reservas y garantizar las transfusiones, sobre todo con vistas a las próximas fechas festivas de Semana Santa, en que se produce un descenso en las donaciones.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el Centro de Transfusión programa cada año cuatro campañas de este tipo, una medida enfocada a reforzar las donaciones que diariamente se necesitan en la provincia para cubrir las peticiones de componentes sanguíneos generadas desde los hospitales del sistema sanitario, así como facilitar el acceso de los ciudadanos a la donación.

Desde esta institución sanitaria se destaca que la donación de sangre es una acción "esencial", ya que diariamente muchos pacientes necesitan transfusiones para poder someterse a tratamientos como la quimioterapia y las intervenciones quirúrgicas y mejorar o salvar su vida en caso de anemia, disminución de las plaquetas y hemorragias.

Por ello, es fundamental que la ciudadanía siga participando en las campañas de donación para garantizar las reservas de componentes sanguíneos en los hospitales onubenses. Asimismo, se pretende incrementar el número de nuevos donantes, especialmente entre los jóvenes, con el fin de promover la donación de sangre y consolidarla como un hábito solidario. La macrocolecta contará con un operativo formado por 14 puestos para la donación.

Un total de 18 profesionales, entre médicos, enfermeras, celadores-conductores, técnico de laboratorio y técnico de promoción, integra el equipo que atenderá a los donantes ambos días. Al igual que en anteriores ediciones, este operativo contará con la colaboración de voluntarios como Cruz Roja, Hermandad de Donantes de Sangre y y, como novedad, en esta edición participa además la empresa Masiá Ciscar Las Palmeritas, obsequiando con sus productos a los donantes de sangre que acudan a donar en estas jornadas de macrocolecta.

Junto con esta campaña, los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9,00 a 14,30 horas y los miércoles también de 15,30 a 21,00 horas, excepto este miércoles 18 de marzo, que permanecerá cerrado ya que todos los efectivos se trasladarán al Campus de La Merced.

Para donar plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que dichas unidades del centro realizan por toda la geografía onubense está disponible en la web del SAS -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud.

Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, X e Instagram del centro (@donanteshuelva). Desde el Centro de Transfusión se anima a la ciudadanía a colaborar en la difusión de las colectas a través de WhatsApp y de las redes sociales. El apoyo continuo de la población resulta clave para alcanzar a más personas y atraer a nuevos donantes que se sumen a esta RED de VIDA y tomen el relevo de aquellos más veteranos que ya no pueden seguir donando.