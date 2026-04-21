Los centros de salud de El Torrejón, Molino y San Bartolomé (Huelva) aumentan sus cupos asistenciales

Centro de salud de El Torrejón de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los centros de salud de El Torrejón y Molino de la Vega, en la capital, y del municipio de San Bartolomé de la Torre, pertenecientes a los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS), incorporan desde esta semana nuevos cupos de Medicina y Enfermería de Familia para "mejorar la accesibilidad de su población de referencia".

Según informa la Junta en nota de prensa, esta medida ha sido posible gracias al refuerzo de las plantillas de los tres centros sanitarios con nuevo personal médico y enfermero contratado, elevándose concretamente los cupos asistenciales en ambas categorías profesionales de diez a once en el caso de El Torrejón, de once a 12 en el Molino y de dos a tres en San Bartolomé de la Torre.

Mediante esta actuación se consigue una redistribución de los usuarios asignados a los profesionales, lo que redunda en "la prestación de un mejor servicio al descender el número de pacientes que corresponden a cada profesional".

Desde comienzos de 2023 esta misma ampliación de efectivos se ha llevado a cabo también en la provincia de Huelva en los centros de salud de Punta Umbría, Matalascañas, Aljaraque, Bonares, El Rocío, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Aracena, Moguer e Isla Cristina y, por partida doble, en Cartaya, Palos de la Frontera, Lepe y Almonte.