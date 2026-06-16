Crean alianza en Huelva para garantizar "la máxima seguridad y bienestar" de los menores con hemofilia

Equipo de profesionales de Hematología y Pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y la Asociación Andaluza de Hemofilia (Asanhemo) consolidan su alianza para garantizar la máxima seguridad y bienestar de los menores con coagulopatías congénitas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta cooperación, cobra "especial relevancia" ante la inminente celebración del XVI Campamento de la asociación en Lepe, que reunirá a niños y adolescentes de toda Andalucía del 28 de junio al 5 de julio, marco en el cual el centro hospitalario ha activado una estrategia formativa y de coordinación multidisciplinar para asegurar una respuesta médica inmediata y de la máxima calidad.

La hemofilia y otras alteraciones de la coagulación provocan que quienes las padecen sufran sangrados prolongados ante caídas, golpes o heridas cotidianas, situaciones especialmente frecuentes en la edad pediátrica. Por ello, el hospital onubense, como centro de referencia provincial en la atención a personas adultas y pediátricas con hemofilia y coagulopatías congénitas complejas, ha reunido a sus médicos, residentes y profesionales de enfermería para actualizar su práctica con las últimas evidencias científicas y perfeccionar la atención urgente que requieren estos pacientes.

El objetivo central de este encuentro formativo es fortalecer una red de respuesta rápida y coordinada entre múltiples especialidades para la tranquilidad de las familias. Un amplio equipo que integra a profesionales de Urgencias, Pediatría, Hematología, Farmacia, Traumatología, Rehabilitación, Radiodiagnóstico, Otorrinolaringología, Aparato Digestivo, Cirugía y Anestesia, entre otros, trabaja de la mano para que el día a día asistencial esté perfectamente protocolizado.

Durante la sesión formativa, que se celebrará el próximo 24 de junio, facultativos, residentes y personal de enfermería de los servicios de Hematología y de Pediatría compartirán experiencias clínicas para agilizar la toma de decisiones críticas tanto en pacientes adultos como infantiles, con especial énfasis en la administración de fármacos.

Para el hospital, esta alianza histórica con Asanhemo "no solo busca la excelencia clínica, sino también respaldar iniciativas que fomenten la autonomía y el autocuidado de los menores en entornos seguros y de diversión, en una experiencia lúdica compartida junto a sus familiares".

Como valor añadido y para asegurar que todo este conocimiento esté disponible en el día a día, el centro sanitario complementará la jornada con la edición de material divulgativo y cartelería de consulta rápida para todos sus profesionales, reafirmando su compromiso con la calidad de vida de este colectivo.