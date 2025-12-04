Cultura despliega en diciembre una oferta escénica diversa en la provincia de Huelva con teatro, música, danza y circo

Archivo - Espectáculo de danza 'En el Festín de los Cuerpos' de la compañía Danza Mobile. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos, iniciativa impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los ayuntamientos adheridos, continúa ampliando su oferta cultural durante el mes de diciembre en la provincia de Huelva.

La programación acercará a los municipios espectáculos de danza, música, teatro y circo dirigidos a públicos de todas las edades, reforzando el "compromiso institucional" con la difusión de las artes escénicas en el territorio andaluz, ha indicado la Junta en una nota.

La actividad comenzará en Almonte el 5 de diciembre a las 20,00 horas, en el Teatro Municipal Salvador Távora, con el espectáculo de danza 'En el Festín de los Cuerpos', de la compañía Danza Mobile, una propuesta contemporánea que reivindica la diversidad sobre el escenario, mientras que llegará a Lepe el 11 de diciembre, a las 21,00 horas, en el Centro Cultural Capilla de San Cristóbal, con 'Flamenco Jazz Sketches', del dúo Philip Adie y Luis Salto, un encuentro sonoro que fusiona la esencia del flamenco con la improvisación del jazz.

De otro lado, el circo tomará el relevo en Cortegana el 13 de diciembre, a las 20,30 horas, en el Teatro Capitol Sierra, con 'El Círculo', de Truca Circus, un montaje que combina destreza técnica y poesía visual para toda la familia. La música regresará a este municipio el 26 de diciembre, a las 20,00 horas, con el 'Concierto de Navidad. El Mesías-Selección', interpretado por Staff Ópera Club, que ofrecerá una cuidada selección de la célebre obra de Haendel en el Recinto Ferial del municipio.

Por su parte, Cartaya ofrecerá el 18 de diciembre, a las 12,00 horas, 'Debajo del Tejado', de La Pata Teatro, una obra que explora con humor y sensibilidad las historias que conviven bajo un mismo edificio, en el Teatro Cartaya. La localidad volverá a acoger programación de la Red el 22 de diciembre a las 20,00 horas con 'Ramper', de Meraki, un homenaje teatral a las figuras cómicas tradicionales desde una mirada contemporánea, también en el Teatro Cartaya.

Finalmente, el mes concluirá en Aracena el 27 de diciembre a las 20,30 horas con 'El bar nuestro de cada día', de Chipi La Canalla, una propuesta teatral que combina música, interpretación y narrativa con el particular sello del artista gaditano, en el Recinto Ferial.

La Red Andaluza de Teatros Públicos sumará 51 funciones adicionales en el conjunto de Andalucía durante el último trimestre del año. Este incremento, que "supone un 19,38% más de presupuesto", refuerza la presencia de espectáculos en los municipios y "garantiza el acceso de la ciudadanía a una programación cultural diversa y de calidad".

Con esta ampliación de la programación, cuyo coste asume íntegramente la Consejería de Cultura y Deporte, el Gobierno andaluz "reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la proyección del sector cultural, impulsando una programación que fomenta la creatividad, el empleo y la participación ciudadana en todos los rincones de la comunidad".