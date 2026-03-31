Los Distritos de Huelva animan a la población a caminar con motivo del Día Mundial de la Salud

Cartel de 'Huelva camina por la salud'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Distritos Sanitarios de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña ponen en marcha la iniciativa 'Huelva camina por la salud', una propuesta comunitaria impulsada con el objetivo de conmemorar el Día Mundial de la Salud, que se celebra el próximo 7 de abril, mediante la organización simultánea de caminatas en distintos municipios de la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta actividad nace con la meta de fomentar hábitos de vida saludables, promover la actividad física y reforzar los vínculos comunitarios, poniendo en valor el papel activo de la ciudadanía en el cuidado de su salud. Está concebida como una acción abierta y participativa, a la que progresivamente se están adhiriendo ayuntamientos, asociaciones locales, centros educativos y colectivos sociales.

Desde su origen por parte de la Unidad de Promoción de la Salud del Distrito Condado-Campiña, la propuesta ha ido creciendo gracias a su enfoque comunitario, extendiéndose al Distrito Sanitario Huelva-Costa y al Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, incluyendo así la participación de toda la provincia. Esta expansión ha permitido articular una respuesta coordinada a nivel provincial, conectando diferentes territorios a través de una acción común en torno a la salud.

El desarrollo de esta iniciativa de promoción de la salud ha sido posible también gracias al liderazgo e implicación de las enfermeras de familia y comunitaria del conjunto de la provincia onubense, que han actuado como motor de conexión con el tejido social, impulsando la participación y coordinación con los distintos agentes del territorio. Asimismo, la actividad se ha enriquecido con la colaboración de las enfermeras referentes de centros educativos, que han facilitado la implicación del ámbito educativo y su comunidad.

Las caminatas, diseñadas como recorridos accesibles, seguros y de carácter festivo, se desarrollarán en numerosos municipios, adaptándose a las características de cada localidad. En algunos casos, como Rociana del Condado, ya se prevé una alta participación, con estimaciones en torno a 150 personas, mientras que en otros municipios como Bollullos Par del Condado o Moguer se están ultimando los detalles organizativos.

En la ciudad de Huelva se están planificando tres recorridos diferentes, reflejo de la implicación de los distintos barrios y equipos profesionales.

Por el momento, los municipios participantes son Almonte, Ayamonte, Bollullos Par del Condado, Cortegana, El Campillo, Gibraleón, Huelva, Lepe, La Palma del Condado, Palos de la Frontera, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Juan del Puerto y Valverde del Camino, entre otros que continúan sumándose a una iniciativa que permanece abierta a nuevas adhesiones en toda la provincia.

Asimismo, en varias localidades se cuenta con la colaboración activa de los ayuntamientos y otros agentes comunitarios, destacando también la implicación de sectores productivos en algunos municipios, lo que refuerza el carácter intersectorial de la iniciativa.

Como elemento común, muchas de las caminatas incorporarán un breve acto simbólico y un gesto colectivo, como una fotografía comunitaria, una actividad deportiva o un desayuno saludable, que permitirá visibilizar el compromiso de la población con la salud y facilitar la difusión de la actividad. 'Huelva camina por la salud' representa así una apuesta por una promoción de la salud cercana, participativa y construida junto a la comunidad, en la que los profesionales sanitarios acompañan y facilitan procesos que nacen del propio entorno social.

La organización destaca que esta es una actividad abierta y en crecimiento, por lo que en los próximos días se continuará ampliando la información sobre municipios participantes y detalles de las actividades.