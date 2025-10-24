Los dos recitales del ciclo 'Música para una visita' proponen un diálogo entre pintura y sonido en el Museo de Huelva

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte continúa con el programa 'Música para una visita', que propone un recorrido sensorial por los museos andaluces a través del diálogo entre las artes visuales y la música en directo. Así, este fin de semana el Museo de Huelva será escenario de dos conciertos que "invitan a experimentar la conexión entre pintura y música, entre la mirada y la escucha".

Organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, en colaboración con la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales, el ciclo continúa la programación presentada el pasado fin de semana, con un programa en el que intérpretes y obras dialogan con piezas emblemáticas de la colección onubense, ha indicado la Junta en una nota.

Así, frente al cuadro 'Desnudo en la ventana', de Daniel Vázquez Díaz, el Cuarteto Gala ofrecerá el sábado 25, a las 12,00 horas, un programa que convierte la contemplación en sonido. Las obras de Corelli, Mozart y Elgar dialogan con la geometría y la serenidad del lienzo, explorando la frontera entre luz y pensamiento, entre el cuerpo y la forma. La pureza barroca, la claridad clásica y la elegancia romántica se funden en una experiencia donde música y pintura comparten la misma quietud luminosa.

Por último, el domingo 26, también a las 12,00 horas, el ciclo culmina con un recital para voz y piano frente a 'Escena musical con clavecín', de José Caballero. La obra, símbolo del diálogo entre pintura, poesía y música, inspira un programa que incluye piezas de Leoz, Guastavino, Hermes Luaces, Antón García Abril y Rodolfo Halffter. Un viaje sonoro que transita entre la luz de Cádiz, la melancolía interior y el recuerdo del mar. El recital de Rocío de Frutos e Ignacio Torner teje un diálogo entre pintura, poesía y música para convertir el silencio del lienzo en paisaje interior.

Esta iniciativa es una experiencia en la que las artes visuales se encuentran con la música en vivo. El objetivo es ofrecer al público una experiencia "única" en la que las artes visuales se encuentran con la música en directo.

El programa comenzaba el pasado fin de semana, celebrando conciertos de forma simultánea en espacios expositivos de titularidad pública de las ocho provincias andaluzas. Distintos grupos de cámara andaluces han invitado a los visitantes a los museos a recorrerlo amenizados con repertorios clásicos, contemporáneos y de jazz en diálogo con los espacios expositivos.

"Cada programa ha sido diseñado en consonancia con las salas y las colecciones que lo acogen, invitando al visitante a 'escuchar' el museo además de contemplarlo", ha señalado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Con este fin, habrá disponibles en cada sala guías sobre los intérpretes, las obras y su contexto artístico.