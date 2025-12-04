El Equipo de Atención a la Mujer del Condado de Huelva presta 804 asistencias por violencia de género este 2025

Equipo de Atención a la Mujer y Familia del Distrito Sanitario de Atención Primaria Condado-Campiña. - JUNTA DE ANDALUCÍA

NIEBLA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Equipo de Atención a la Mujer y Familia del Distrito Sanitario de Atención Primaria Condado-Campiña, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo en lo que va de año un total de 804 actuaciones de asistencia a víctimas de violencia de género residentes en su área de influencia.

Según ha indicado la Junta en un nota, se trata tanto de primeras consultas como seguimientos, ofreciendo atención personalizada, valoración del riesgo, asesoramiento y acompañamiento, en coordinación con los Centros de la Mujer, los servicios sociales y los recursos judiciales y de protección de esta zona de la provincia de Huelva.

Este dispositivo especializado en la atención a las víctimas de violencia de género desde el sistema sanitario público, cuya base está en el consultorio de Niebla pero que se desplaza a los diferentes centros sanitarios y municipios del distrito en función de las necesidades, ha reforzado durante estas últimas semanas sus actividades formativas y comunitarias con motivo de la reciente conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el marco de esta efeméride, el equipo ha colaborado en las charlas informativas sobre violencia de género y violencia vicaria organizadas por el Centro de la Mujer de la Mancomunidad del Condado de Huelva, celebradas en las localidades de Villalba del Alcor, Rociana del Condado, Chucena, Manzanilla, Escacena del Campo, Villarrasa, Bonares, Lucena del Puerto y Niebla. En estas sesiones, en las que ha participado su trabajadora social, Paloma Martínez, se han presentado los recursos sanitarios, sociales y judiciales disponibles para las mujeres de la comarca.

Como parte de su labor estructural de coordinación, ha estado presente también estos días en las Comisiones Locales de Seguimiento de la Violencia de Género convocadas en diversos municipios del distrito, espacios donde se analizan situaciones de riesgo, se revisan los circuitos de actuación y se fortalecen las respuestas conjuntas entre servicios sanitarios, servicios sociales, cuerpos de seguridad, centros educativos y entidades municipales.

Asimismo, el equipo ha participado en las Comisiones de Violencia de Género de las Unidades de Gestión Clínica (UGC) del distrito, llevando a cabo una labor de seguimiento de los casos activos, analizando posibles incidencias y contribuyendo a la mejora continua de los circuitos de intervención.

De manera complementaria, su personal continúa desarrollando acciones formativas para profesionales sanitarios de los centros de salud del distrito, centradas en la detección precoz, la correcta cumplimentación del parte al juzgado y el abordaje sanitario de la violencia de género desde un enfoque integral.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

El Distrito Sanitario Condado-Campiña destaca la importancia del trabajo multidisciplinar y de la colaboración con los Centros de la Mujer, los servicios sociales comunitarios, el Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía (SAVA) y las entidades locales para la lucha contra esta lacra social, reforzando la atención integral y la prevención de la violencia de género, especialmente en el medio rural.

La Junta ha señalado que la violencia hacia las mujeres es "un problema prioritario de salud pública" y subraya el "papel esencial" del ámbito sanitario en su detección, atención y prevención. La intervención temprana desde los centros de salud y el trabajo especializado del Equipo de Atención a la Mujer y Familia permiten identificar situaciones de riesgo, acompañar a las víctimas y fortalecer la coordinación con el resto de recursos del territorio, contribuyendo a una respuesta integral y eficaz.