Escolares y mayores de Aljaraque celebran el Día de la Bandera de Andalucía en el Paraje Marismas del Odiel de Huelva

Celebración intergeneracional del Día de la Bandera de Andalucía en Marismas del Odiel. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de alumnos de quinto de Primaria del CEIP Antonio Guerrero de Aljaraque y una representación de mayores del Centro de Participación Activa del municipio han celebrado este miércoles conjuntamente el Día de la Bandera de Andalucía, incluido en el programa de actos organizado por la Delegación de la Junta en Huelva para conmemorar la efeméride del 4 de diciembre, con una jornada de convivencia en el Paraje Natural Marismas del Odiel, Reserva de la Biosfera y una de las joyas del patrimonio natural de Andalucía.

Según ha indicado la administración andaluza en una nota, los participantes han sido recibidos por una representación institucional de la Junta, encabezada por el delegado, José Manuel Correa; el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, el exalcalde de Huelva Pedro Rodríguez, invitado especial de la jornada, una representación del Paraje Natural Marismas del Odiel y del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como representantes de Fundación Moeve y la empresa Onubaland, colaboradoras de los actos.

José Manuel Correa ha destacado el "simbolismo" de "unir a dos generaciones, la del pasado, la que salió a la calle a reivindicar nuestra autonomía, y la del presente y futuro, que son los jóvenes, para que convivan, intercambien experiencias y se enriquezcan mutuamente" y ha subrayado que, gracias a la manifestación del 4 de diciembre de 1977, "tenemos la autonomía de la que hoy disfrutamos, fruto de esa reivindicación histórica de que no somos más pero tampoco menos que nadie y de que queríamos los mismos derechos y oportunidades".

Por su parte, el delegado de Sostenilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, ha insistido en que "hoy es un día importante como andaluces porque conmemoramos una fecha especial, y lo hacemos con una jornada intergeneracional en este paraje natural que sirve de escenario para la sensibilización ambiental sobre nuestro rico patrimonio natural y para concienciar a jóvenes y mayores sobre nuestra identidad y sentimiento de pertenencia del pueblo andaluz".

Tras la recepción, el exregidor de Huelva Pedro Rodríguez ha ofrecido una charla a los participantes sobre la importancia de la celebración del Día de la Bandera de Andalucía, del simbolismo de la fecha del 4 de diciembre y de lo que supuso históricamente para el progreso de Andalucía la multitudinaria manifestación que sembró la semilla de la autonomía.

Posteriormente, alumnos y mayores han disfrutado de un desayuno sostenible, al término del cual han participado en un taller dinámico intergeneracional en el que han compartido "conocimientos, experiencias e inquietudes" acerca del Día de la Bandera y de cómo ha evolucionado Andalucía desde el 4 de diciembre de 1977.

El taller se ha convertido en un espacio "vivo" de diálogo, "aprendizaje mutuo y conexión entre generaciones", en el que "el emblema de la bandera se ha transformado en un puente que une pasado, presente y futuro, y en símbolo de unidad de una experiencia enriquecedora que fortalece los lazos que unen a la sociedad", ha indicado la Junta.

La actividad ha comenzado con una presentación en la que los mayores, muchos de ellos testigos de distintas etapas de la historia de Andalucía, han transmitido cómo vivieron la construcción del sentimiento andaluz y la reivindicación de la autonomía. A continuación, los escolares han compartido los datos históricos, curiosidades de la bandera, el significado de sus colores o el papel de Blas Infante, entre otras cuestiones, y lo que para ellos representa sentirse andaluces.

Posteriormente, se ha celebrado una "original" representación del mapa de Andalucía que ha sido filmada por un dron. Sobre un mapa de grandes dimensiones dibujado en el suelo representando el contorno de la región, alumnos, mayores y representantes institucionales, ataviados con gorras verdes y blancas, han sido dispuestos en su interior ocupando las tres franjas horizontales a semejanza de las de las banderas que han agitado en señal de celebración.

Finalmente, escolares y mayores han colaborado en la plantación de un árbol en una zona habilitada, en la devolución a su medio natural de un cernícalo (Falco tinnunculus), rehabilitado en el Centro de Recuperación de Aves Amenazadas (CREA) del paraje, y se ha procedido al descubrimiento de un cartel conmemorativo con una leyenda alusiva a la efeméride tallada con pirógrafo sobre madera.

Al término de la jornada, los participantes han interpretado el himno andaluz y han sido obsequiados con varios recuerdos conmemorativos para agradecerles su colaboración en la celebración de una jornada concebida para "estrechar lazos intergeneracionales a través de los cuales se transmitan y perpetúen los valores identitarios de Andalucía y la trascendencia de la efeméride que marcó un punto de inflexión en la reivindicación de la autonomía plena".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 4D

La jornada de convivencia en el Paraje Natural Marismas del Odiel forma parte del programa de actos que ha preparado al Delegación del Gobierno de la Junta con motivo de la celebración del Día de Andalucía y que se prolongarán durante los próximos días hasta el 5 de diciembre.

El jueves, 4, día de la conmemoración de la efeméride, tendrá lugar el solemne acto institucional de izada de la bandera de Andalucía en el Museo de Huelva con lecturas de representantes del Gobierno andaluz e interpretación del himno con cante de copilla y el colofón de un espectáculo de baile contemporáneo.

El programa de actos del Día de la Bandera se cerrará el viernes, 5, con la inauguración en el Museo de Huelva de la primera exposición del Legado José Caballero, titulada 'Algo camina hacia el infinito', que reúne 50 obras del artista, 26 lienzos y 24 piezas no enmarcadas, dibujos, carteles y fondos procedentes de su archivo personal. Esta muestra marca el inicio de las acciones en torno al centenario de la Generación del 27, que pone de relieve los vínculos del artista onubense con poetas como Federico García Lorca y Pablo Neruda.