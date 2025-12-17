El Gobierno pide "disculpas" por el incidente de tren del lunes que tuvo a pasajeros de Huelva parados varias horas

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIIERNO EN HUELVA

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, ha pedido "disculpas" este miércoles a los pasajeros del tren que el lunes se quedó parado entre Aznalcázar y Benacazón --en la provincia de Sevilla-- en una zona de campo y que finalmente tuvieron que ser transbordados a otro tren para finalizar el trayecto.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre esta incidencia antes de la celebración del 'I Foro Narcotrafico' en Huelva, donde la subdelegada ha subrayado que pide "disculpas nombre del Gobierno". "Ruego que nos disculpen por estar tantas horas en medio del campo a la altura de Benacazón".

Al respecto, ha explicado que desde Renfe, junto con Adif, se intentó solventar la incidencia "lo antes posible", toda vez que ha remarcado que el Gobierno intentará "mejorar para que estos incidentes no se vuelvan a producir".

"Pero la disculpa la tiene del Gobierno ya directamente desde Huelva de mi parte todas aquellas personas que sufrieron esa incidencia y estuvieron tantas horas ahí. Lo sentimos", ha concluido.

Una incidencia técnica en el autopropulsado del tren media distancia de la línea Huelva-Sevilla dejó este lunes a los pasajeros parados durante varias horas entre Aznalcázar y Benacazón --en la provincia de Sevilla-- y tuvieron que ser finalmente transbordados a otro tren para finalizar el trayecto.

Según indicaron desde Renfe a Europa Press, el tren salió de Huelva a las 15,00 horas con 67 pasajeros y a las 16,15 horas sufrió la avería. Así, desde la empresa movilizaron otro tren para acoplarlo, pero sobre las 20,20 horas, después de varios intentos infructuosos, finalmente fueron trasladados a otro tren a las 22,00 horas.

Señalan desde Renfe que se trata de una vía única, lo que hace que la operación sea "más compleja" al no contar con otra vía para poder hacer el trasbordo con un tren en paralelo. A ello, apunta, se le añadieron complicaciones derivadas del temporal.

De este modo, tras varias horas esperando los pasajeros fueron evacuados por personal de Renfe acompañado por agentes de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de esas personas, ya que el cambio hacia el tren de rescate se hacía en una zona de campo.

Finalmente, los viajeros pudieron reanudar la marcha a las 22,00 horas en un tren que llegó a la estación de Santa Justa a las 23,30 horas de la noche, aproximadamente, según han indicado algunos de los afectados.