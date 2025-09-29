El Hospital Infanta Elena de Huelva celebra el Día del Corazón con actividades de prevención para pacientes y ciudadanía

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva se suma a la conmemoración del Día Mundial del Corazón con una amplia programación de actividades, dirigidas tanto a pacientes ingresados como a la población general que acude al centro. El objetivo de esta iniciativa, organizada por la Unidad de Cardiología del centro y el equipo de enfermería de la planta, es sensibilizar sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular y fomentar hábitos de vida saludables, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la delegada de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, acompañada de la directora gerente del Hospital, Esperanza Quintero, representantes de la Asociación de pacientes cardíacos 'Nuevo Camino para el Corazón Onubense' (ANCCO) y miembros de la Unidad, han estado presentes en algunas de estas actividades, con el fin de reforzar con su presencia el mensaje de prevención que los profesionales del Hospital han querido lanzar a la ciudadanía.

La responsable provincial ha recordado que la prevalencia de enfermedad estructural cardíaca supera el 14%, alcanzando cifras superiores al 30% en mayores de 85 años. "De hecho, las enfermedades circulatorias son la principal causa de muerte en la comunidad andaluza y en Huelva en particular. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud, en el año 2023 murieron 19.687 personas por enfermedades del sistema circulatorio en Andalucía", ha explicado.

Por su parte, los especialistas en Cardiología de la Unidad, han enviado también un mensaje positivo, destacando la importancia de la prevención, ya que hasta un 80% de los casos se pueden evitar manteniendo una serie de hábitos saludables así como el control de ciertos factores de riesgo.

De esta manera, entre las iniciativas que se han desarrollado durante este lunes en el centro destaca la organización de un desayuno saludable en la planta de hospitalización de Cardiología, que cuenta con el recientemente estrenado 'Rincón del paciente cardíaco', un espacio de encuentro y convivencia para pacientes y familiares.

Asimismo, se ha ofrecido además una charla sobre alimentación adaptada a distintas patologías cardíacas y se han entregado materiales y menús especiales diseñados con recomendaciones dietéticas específicas. En el hall de entrada del hospital se han instalado también puntos de control de tensión arterial dirigidos a pacientes de consultas externas y a sus acompañantes. Además de la toma de tensión, se han ofrecido consejos de vida saludable y una hoja de registro para anotar las cifras y presentarlas posteriormente al médico de familia, como medida preventiva y de concienciación entre la ciudadanía.

La programación se ha completado con un taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigido a familiares de pacientes con patología cardíaca, dado que presentan un mayor riesgo de sufrir una parada cardiorrespiratoria o un evento grave. De hecho, en España el 60% de los paros cardíacos suceden en el domicilio, y con frecuencia los primeros en actuar son los familiares o testigos del suceso.

En resumen, un programa de actos que combina la formación práctica, la prevención y la implicación de pacientes y familiares y que ha contado con la participación y el empuje de numerosos servicios asistenciales, como Medicina Interna y la UCI, así como de las áreas de ámbito general, como el equipo de celadores y la cocina, entre otros. Todo un ejemplo de la importancia de ofrecer una respuesta conjunta y unificada a las necesidades de los pacientes cardíacos.

Así, la gerente del hospital, Esperanza Quintero, ha destacado también el "esfuerzo y la dedicación" de los profesionales médicos y enfermeros de la Unidad de Cardiología del Infanta Elena, tanto en la organización de estos actos como en el trabajo diario que vienen desempeñando, "teniendo en cuenta, que en el primer semestre de este año ha incrementado de forma notable su actividad, alcanzando las 2.365 consultas, lo que supone un 20% más que en el mismo periodo del año pasado". "Esta cifra refleja el compromiso del equipo con la atención a la ciudadanía y con la mejora de la calidad asistencial", ha añadido.

CONSEJOS PARA UN CORAZÓN SANO

Así, los profesionales de la Unidad han recordado a los onubenses algunas de las recomendaciones básicas para prevenir las enfermedades cardiovasculares, como son mantener una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres, pescado y aceite de oliva; practicar ejercicio físico de manera regular, al menos 150 minutos semanales de actividad moderada; evitar el consumo de tabaco y moderar el de alcohol; controlar de forma periódica la tensión arterial, el colesterol y la glucosa y dedicar tiempo al descanso y la gestión del estrés.