El Hospital Infanta Elena de Huelva implanta un sistema por códigos QR para mejorar la seguridad de los pacientes

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha puesto en marcha en su Unidad de Reanimación Posanestésica (URPA) un innovador sistema digital de acceso rápido a protocolos, procedimientos y recursos formativos mediante códigos QR. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva, del Servicio Andaluz de Salud, ha puesto en marcha en su Unidad de Reanimación Posanestésica (URPA) un innovador sistema digital de acceso rápido a protocolos, procedimientos y recursos formativos mediante códigos QR. Una herramienta diseñada para mejorar la seguridad del paciente, facilitar el trabajo de los profesionales y reforzar la calidad asistencial en un entorno de alta especialización.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la iniciativa, denominada 'Del papel al QR: digitalizando el conocimiento en el área de Reanimación Posanestésica', ha sido impulsada por la enfermera de la unidad, María Isabel Romero, a partir de una necesidad detectada en la práctica asistencial diaria.

Así, el proyecto centraliza en un único panel el acceso a información relevante mediante recursos audiovisuales e infografías accesibles desde teléfonos móviles, permitiendo consultar de forma inmediata los contenidos que necesitan en cada momento.

La Unidad de Reanimación Posanestésica es el área en la que los pacientes permanecen durante el periodo inmediatamente posterior a una intervención quirúrgica, una fase especialmente sensible que requiere vigilancia continua, capacidad de respuesta rápida y conocimientos muy específicos por parte de los profesionales.

En este contexto, disponer de información actualizada y fácilmente accesible resulta "fundamental" para "garantizar una atención segura y eficiente". Hasta ahora, gran parte de la documentación relacionada con procedimientos, técnicas, preparación de perfusiones o manejo de determinados dispositivos se encontraba distribuida en distintos soportes físicos dentro de la unidad.

Aunque toda esta información estaba disponible para los profesionales, su localización podría requerir tiempo adicional en momentos de especial carga asistencial o en caso de procedimientos menos habituales. A partir de esta realidad, se identificó la oportunidad de mejorarlo y el resultado es un panel de códigos QR que permite acceder directamente a vídeos explicativos, infografías y materiales de apoyo relacionados con procedimientos y técnicas específicas de la unidad.

Entre los recursos incorporados se incluyen contenidos sobre autotransfusión, preparación de perfusiones multimodales, bloqueos nerviosos periféricos, configuración de dispositivos de analgesia controlada por el paciente, uso de gasómetros, monitorización de vías arteriales y otros procedimientos habituales en la actividad diaria de la URPA.

Los materiales han sido elaborados utilizando imágenes y procedimientos reales desarrollados en la propia unidad, con el objetivo de ofrecer contenidos prácticos, visuales y fácilmente comprensibles que sirvan de apoyo, sin interferir en la atención al paciente.

Además de aumentar la accesibilidad a la información, favoreciendo una mayor autonomía profesional, esta herramienta permitirá disminuir la posibilidad de errores asociados a dificultades en el acceso a protocolos o procedimientos específicos y facilitará una toma de decisiones más segura basada en información actualizada.

El sistema también supone un "importante apoyo" para los profesionales que se incorporan de forma temporal o puntual a la unidad. Aunque la URPA dispone de un plan de acogida estructurado, esta nueva herramienta complementa dicho proceso y facilita la adaptación progresiva a un entorno altamente especializado, aportando confianza y seguridad en el desempeño de sus funciones.

La puesta en marcha de este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de distintos profesionales y servicios del centro, que han participado tanto en la elaboración de los contenidos como en el desarrollo del espacio digital donde se alojan los recursos.

Además, antes de su implantación definitiva se realizaron sesiones informativas dirigidas al personal del Área Quirúrgica para dar a conocer el funcionamiento y las posibilidades de la herramienta.

La calidad e interés de esta iniciativa han propiciado su presentación en el XX Congreso de la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ), uno de los principales encuentros nacionales de profesionales del ámbito quirúrgico, donde se ha dado a conocer esta experiencia desarrollada en el Hospital Infanta Elena y orientada a mejorar la accesibilidad al conocimiento clínico mediante herramientas digitales aplicadas a la práctica asistencial.

En este sentido, el centro hospitalario estudia extender progresivamente esta metodología a otras áreas del Bloque Quirúrgico y a diferentes servicios con un elevado grado de especialización, aprovechando el potencial de las herramientas digitales. Con iniciativas como ésta, nacidas de la observación y la experiencia de los propios profesionales, el Hospital Infanta Elena continúa impulsando proyectos innovadores orientados a ofrecer una atención cada vez más segura, eficiente y adaptada a las necesidades de pacientes y profesionales.