Cuatro multas y un vehículo inmovilizado en un dispositivo contra las fiestas ilegales en Santa Eulària

Agentes de la Policía Local de Santa Eulària y la Guardia Civil en un dispositivo conjunto contra las fiestas ilegales. - AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Eulària y la Guardia Civil han tramitado cuatro denuncias por infracciones de tráfico y han inmovilizado un vehículo en un operativo para luchar contra las fiestas ilegales en el municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado, el operativo se desarrolló entre la primera hora de la mañana y la tarde-noche de este sábado, con el principal objetivo detectar y actuar sobre este tipo de eventos antes de que lleguen a celebrarse.

El dispositivo se ha desplegado en distintos núcleos y zonas del municipio, entre los que se incluye la parroquia de Santa Gertrudis, donde en las últimas semanas se habían registrado diversas quejas vecinales relacionadas con este tipo de actividades.

Durante la jornada se han llevado a cabo labores de vigilancia, inspección y presencia preventiva con el propósito de disuadir la organización de fiestas no autorizadas y garantizar la convivencia ciudadana.

Como resultado del operativo, se controlaron un total de 24 vehículos y se formularon cuatro denuncias por infracciones de tráfico. Asimismo, uno de los vehículos fue inmovilizado tras detectarse un presunto consumo de sustancias estupefacientes por parte de su conductor.

Durante el dispositivo también se produjo la huida de un vehículo que hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes, lo que obligó a una patrulla de la Guardia Civil a abandonar temporalmente el punto de control para iniciar su seguimiento. Sin embargo, el conductor consiguió finalmente darse a la fuga.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia impulsada por el Consistorio para combatir de forma preventiva este fenómeno, al actuar desde el momento en que se detectan indicios de organización y evitar así las molestias que generan este tipo de celebraciones.

El regidor de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, ha destacado que "la mejor forma de luchar contra las fiestas ilegales es actuar cuando se están gestando".

De este modo, ha apuntado que, si se consegue intervenir antes de que comiencen, se evitan los problemas que posteriormente generan tanto para los vecinos, como para los propios servicios de emergencia y seguridad.

En la misma línea, Roselló también ha agradecido la colaboración de la Guardia Civil en este operativo, ya que ha considerado que la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad es "fundamental para que estos dispositivos sean eficaces".

Este tipo de dispositivos se desarrollará de forma periódica durante la temporada estival, intensificando la vigilancia en aquellas zonas donde exista riesgo de celebración de fiestas ilegales.