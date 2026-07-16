El Hospital Infanta Elena de Huelva incorpora un avanzado láser de Tulio para mejorar la atención de litiasis urinaria

Nuevo láser urológico de Tulio de última generación en el Hospital Infanta Elena de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha incorporado un láser urológico de Tulio de última generación para el tratamiento de la litiasis urinaria, una tecnología que permite tratar las piedras del aparato urinario con mayor precisión y más posibilidades de que el paciente quede libre de cálculos tras una única intervención.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la incorporación de este equipo se enmarca en la renovación integral del equipamiento electromédico llevada a cabo por el centro durante los últimos seis años, un proceso que ha permitido modernizar la práctica totalidad de su tecnología asistencial.

El nuevo láser, que el Servicio de Urología utiliza desde hace unos meses, incorpora las prestaciones más avanzadas disponibles actualmente para el tratamiento endoscópico de la litiasis. Entre ellas destaca su elevada frecuencia de disparo, la más alta disponible en este tipo de tecnología, un factor determinante que, junto a su mayor potencia, incrementa la eficacia del procedimiento y lo sitúa entre los equipos más avanzados del mercado para esta indicación.

El equipo permite utilizar fibras de menor calibre, lo que facilita el acceso a las litiasis con una precisión "muy superior" y "reduce el riesgo de afectar a los tejidos sanos que las rodean". Al mismo tiempo, su mayor capacidad de fragmentación "disminuye el tiempo necesario para completar la intervención, reduciendo también la duración de la anestesia y aumentando la seguridad del procedimiento".

Una de las principales ventajas para el paciente es su "extraordinaria capacidad" para fragmentar y pulverizar los cálculos hasta convertirlos en partículas inframilimétricas. Esto facilita su eliminación espontánea, reduce las molestias posteriores y aumenta de forma muy significativa las posibilidades de que el paciente quede libre de litiasis tras una única intervención, disminuyendo además la necesidad de nuevos procedimientos.

La "precisión y versatilidad" del láser permiten resolver numerosos casos mediante cirugía endoscópica, evitando técnicas más agresivas e intervenciones más invasivas y favoreciendo una recuperación más rápida y con menor impacto para el paciente.

Además de mejorar el tratamiento de la litiasis urinaria, el nuevo equipo abre la puerta a nuevas posibilidades terapéuticas para el Servicio de Urología. Sus prestaciones permitirán ampliar progresivamente su utilización al tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y a otras intervenciones endourológicas que se irán incorporando conforme avance la experiencia clínica y la formación específica de los profesionales.

Desde la Junta han señalado que la incorporación de esta tecnología supone "un antes y un después" para el futuro de la asistencia urológica en el Hospital Infanta Elena. Más que un nuevo equipo, constituye una plataforma tecnológica con "un importante potencial de desarrollo que permitirá seguir incorporando nuevas técnicas y ofrecer tratamientos cada vez más eficaces, menos invasivos y con mejores resultados para los pacientes".

El Servicio de Urología prevé realizar con este láser alrededor de 170 intervenciones anuales para el tratamiento de la litiasis urinaria, de las que unas 150 corresponderán a litiasis de uréter y alrededor de 20 a litiasis vesicales, lo que permitirá beneficiar cada año a cerca de 200 pacientes.

Con esta incorporación, el Hospital Infanta Elena continúa avanzando en la modernización de sus recursos tecnológicos para poner a disposición de sus profesionales equipos de última generación que mejoran la seguridad, la calidad de la asistencia y los resultados clínicos, consolidando la apuesta del centro por una sanidad pública cada vez más innovadora y centrada en las personas.