Hospital Infanta Elena de Huelva mejora la atención de un centenar de pacientes con insuficiencia cardíaca grave

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha consolidado su compromiso con una atención integral y coordinada al paciente mediante la creación de un Comité de Expertos en Insuficiencia Cardíaca Grave, un grupo multidisciplinar formado por especialistas de Cardiología, Medicina Interna y la Unidad de Cuidados Intensivos (área de electroestimulación). Desde su puesta en marcha, se han evaluado más de un centenar de casos de insuficiencia cardíaca avanzada, con "mejoras notables en la calidad de vida y la evolución clínica de los pacientes".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este comité, que lleva cerca de dos años en funcionamiento, revisa de forma conjunta los casos más complejos para decidir las actuaciones terapéuticas que requieren consenso entre varias especialidades. El comité se centra en el estudio de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, especialmente aquellos que presentan problemas añadidos en otras áreas --como patologías renales, diabetes o enfermedades valvulares y coronarias--, y que necesitan de una visión global antes de decidir su tratamiento.

Así, en estas sesiones se valoran, entre muchas otras opciones, terapias de resincronización, implantes de marcapasos o sesiones de cardioversión, buscando siempre la solución más adecuada y segura para cada persona. Más allá de la toma de decisiones clínicas, el comité refleja el modelo asistencial del Infanta Elena, basado en la coordinación, la visión integral y el trabajo en equipo.

De este modo, según han explicado los propios profesionales implicados, su objetivo es que el paciente "no tenga que moverse entre áreas distintas". "Este comité nos permite escucharnos entre especialistas, consensuar decisiones y ofrecer la mejor respuesta posible", han detallado.

Al respecto, el grupo se reúne de forma periódica para analizar nuevos casos, que cada especialidad puede presentar, y realizar un seguimiento de los pacientes previamente tratados, evaluando su evolución y los resultados de las decisiones adoptadas. Este formato de trabajo permite aprender de la práctica, compartir conocimientos y reforzar la calidad asistencial.

El seguimiento clínico de estos pacientes lo realiza Medicina Interna o Cardiología, pero las decisiones terapéuticas más complejas se abordan de forma colegiada, contando con la visión de todos los especialistas, incluida la Unidad de Cuidados Intensivos. "Nos movemos en un terreno intermedio entre especialidades, y esa es precisamente la riqueza del comité: poder sumar perspectivas y encontrar la mejor ruta terapéutica para cada caso", explican los integrantes del grupo.

Desde su puesta en marcha, se han evaluado más de un centenar de casos de insuficiencia cardíaca avanzada, con mejoras notables en la calidad de vida y la evolución clínica de los pacientes. "La satisfacción de los pacientes y las recuperaciones conseguidas son el mejor indicador de éxito", han destacado.

Así, a nivel científico, este modelo de trabajo está en línea con las recomendaciones de las principales sociedades científicas, como la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que subrayan que la atención multidisciplinar es clave para mejorar el pronóstico y reducir hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca. Según la ESC, los programas integrados y coordinados entre especialidades "reducen significativamente la mortalidad y aumentan la adherencia a los tratamientos".

El Hospital Infanta Elena considera este comité "una expresión del compromiso de sus profesionales con la innovación y la mejora continua". La iniciativa partió de los propios servicios implicados, preocupados por ofrecer "una asistencia más completa", y ha supuesto "un salto de calidad en la forma de atender a estos pacientes complejos".

Al respecto, la directora gerente del hospital, Esperanza Quintero, ha remarcado que "el trabajo en equipo, el intercambio de conocimientos y la coordinación son esenciales para seguir avanzando". "Este comité es un ejemplo de cómo la colaboración multiplica resultados", ha apostillado.

"El comité no solo mejora la atención al paciente, sino que también fortalece la cultura de cooperación y aprendizaje compartido entre los profesionales del centro. Una experiencia que enriquece a todos y demuestra que la mejor medicina se hace juntos", señalan los integrantes del comité.