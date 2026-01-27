El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva incorpora una novedosa escuela de familias y pacientes de ictus

Presentación de la escuela de familias y pacientes de ictus en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Neurología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha indiciado una "innovadora" escuela para familias, cuidadores y personas que han sufrido un ictus.

Según ha indicado la Junta en una nota, la finalidad de los talleres es mejorar su atención integral, acompañarles en la comprensión de la enfermedad, ganar en autonomía y seguridad "para llevar una vida plena", así como prevenir nuevos episodios de ictus.

Esta iniciativa de la Unidad de Ictus, persigue "empoderarles" mediante la educación sanitaria y, para ello, cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales, liderado por el neurólogo José Antonio Fermín, implicados en su atención integral --médicos neurólogos vasculares y rehabilitadores, enfermería, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, trabajador social del hospital y de atención primaria, enfermeras gestoras de casos hospitalaria y de primaria, y neuropsicólogo de la fundación onubense de investigación sanitaria Fabis--.

La delegada de la Consejería de Sanidad, Manuela Caro, el director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega y la jefa de servicio de Neurología, Raisa Pérez, acompañados de los neurólogos José Antonio Fermín, Gema Sanz y José María Fernández, han presentado el nuevo programa que se desarrollará desde este martes, con "el doble objetivo de recuperar su vida después de haber sufrido un ictus y de enseñarles a reducir riesgos, destacando la contribución de esta iniciativa al bienestar de los pacientes y sus familias".

El programa educativo cuenta con nueve módulos independientes con diferentes temáticas y se celebrarán una vez al mes en el salón de actos del centro en grupos reducidos "para facilitar la interacción con los profesionales". La asistencia requiere inscripción previa en la secretaría de Neurología. Los talleres se plantean dinámicos y con un diálogo permanente entre los asistentes y el equipo que lo imparte para resolver las dudas que se presenten y ofrecerles herramientas prácticas que les ayuden a afrontar la nueva situación.

El primer módulo está destinado a comprender el ictus e identificar los signos de alerta para actuar de inmediato ya que el tratamiento en las primeras horas es "crucial" para evitar o disminuir la aparición de secuelas. Los principales síntomas son la aparición brusca y repentina de: debilidad o entumecimiento en una parte del cuerpo, dolor de cabeza persistente, problemas para hablar, entender o ver en uno o ambos ojos. Si se presentan, es imprescindible llamar al 061 o acudir a urgencias de inmediato.

A este taller le seguirán ocho más destinados a la prevención de un nuevo ictus, el tratamiento y la nutrición; la neuroplasticidad y la rehabilitación motora; la logopedia para la afasia y la disfagia; la vida cotidiana y la autonomía, mediante la terapia ocupacional, los productos de apoyo y la adaptación del hogar; los aspectos psicosociales y el cuidado del cuidador; las herramientas para una vida plena, abordando el ocio, la conducción y la sexualidad; los recursos sociales a su disposición y, finalmente, la coordinación multidisciplinar y la prevención a largo plazo.

"ATENCIÓN ESPECIALIZADA LAS 24 HORAS"

La Junta ha señalado que la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez "presta atención especializada y continuada, las 24 horas del día, los siete días de la semana", atendida por "un equipo de neurólogos vasculares y neurólogos generales, personal de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería con formación específica, que garantizan que los pacientes de Huelva reciban el mejor tratamiento y atención de su patología".

En el último año, un total de 760 pacientes han sido ingresados en esta Unidad, una actividad "que se mantiene estable desde su apertura hace ocho años". De ellos, 78 han recibido tratamientos de fibrinólisis --recanalización del vaso obstruido con fármacos-- y 80 se han derivado para trombectomía mecánica al hospital Virgen del Rocío, de referencia para estos casos.

CÓDIGO ICTUS

En caso de sospecha, es fundamental consultar de inmediato con los servicios de emergencias para activarse el circuito del Código Ictus. Este circuito incluye fundamentalmente a los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarios (SUAP, DCCU y 061), centros de atención primaria, servicios de urgencias hospitalarias, radiodiagnóstico, rehabilitación, unidades de cuidados intensivos y la Unidad de Ictus.

Estos equipos profesionales actúan "de inmediato" para que los tratamientos "sean eficaces y minimizar así las posibles futuras secuelas".

El ictus es una enfermedad cerebrovascular que tiene un gran impacto sanitario y social debido a su elevada incidencia y prevalencia, siendo la primera causa de discapacidad en el adulto, con un elevado impacto en la vida de las personas que lo sufren y en la de sus cuidadores.