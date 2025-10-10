El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva reabre la Unidad 3.4 tras su completa modernización

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva reabre este viernes su Unidad de Hospitalización 3.4 de Medicina Interna tras la completa renovación llevada a cabo este verano. Esta modernización responde a la "necesidad de actualizar" las instalaciones después de "un uso continuado e intensivo", asegurando así "un entorno más confortable tanto para los pacientes como para el personal sanitario".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, unas obras que han supuesto una inversión de 346.000 euros y cuya primera fase de la reforma, correspondiente a una parte de la Unidad con seis camas y el control de enfermería, finalizó a mitad de septiembre, permitiendo abrir para retomar la actividad asistencial de forma parcial.

Ahora, con la finalización de los trabajos en el resto de la planta, se completa la reapertura del área de hospitalización, que este viernes estará plenamente operativa para recibir pacientes en unas instalaciones renovadas. Las mejoras realizadas incluyen la sustitución de la instalación de gases medicinales, de todos los equipos de climatización de las habitaciones, de los armarios y de los cabeceros de las camas.

Asimismo se han reformado los cuartos de baño de todas las habitaciones para eliminar los platos de ducha y disponer de duchas de suelo continuo accesibles y se han colocado nuevos revestimientos de PVC en paredes y suelos que mejoran la higiene. Entre las actuaciones también se han incluido la pintura de la planta y la incorporación de iluminación LED, más eficiente y que aportan mayor luminosidad. También se han realizado repasos generales de albañilería y carpintería, así como mantenimientos eléctricos, mecánicos y de fontanería, quedando la planta saneada por completo.

Además, en aras de la accesibilidad, se ha llevado a cabo una reforma integral en una de las habitaciones y su aseo para eliminar cualquier tipo de barrera arquitectónica y adaptarla a las necesidades de las personas con movilidad reducida garantizando así un espacio más cómodo y seguro para todos los pacientes. Esta actuación que se viene realizando cada verano en una de las habitaciones de cada Unidad de Hospitalización que se van reformando.

Finalmente, se ha continuado con la sustitución del sistema de llamada desde las habitaciones del paciente al control de enfermería por otro de mejores prestaciones, que permite una comunicación bidireccional paciente/enfermera, facilita la llamada en personas con movilidad reducida e incorpora una señalización luminosa en la puerta de la habitación, entre otras mejoras.

Esta actuación se enmarca en las obras que este centro hospitalario realiza cada año en la época estival aprovechando el descenso de actividad asistencial por las vacaciones de los profesionales, que son imprescindibles para conservar las instalaciones en unos edificios que permanecen abiertos 24 horas los 365 días del año, en los que son atendidos miles de pacientes y que necesitan ser modernizados para disponer de instalaciones seguras y confortables que contribuyan a una experiencia positiva de los ciudadanos durante su estancia hospitalaria.