El Hospital de Riotinto (Huelva) pone en marcha una nueva consulta para pacientes crónicos complejos

Hospital de Riotinto (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Riotinto, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, ha puesto en marcha en los últimos días una nueva consulta específica dirigida a pacientes crónicos complejos y pluripatológicos, cuyo objetivo es reforzar la detección, asistencia y seguimiento de las personas con este perfil, evitando posibles reingresos hospitalarios, que suelen estar motivados por descompensaciones de su estado de salud, y ganando de esta forma calidad de vida y seguridad.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este nuevo dispositivo asistencial, dependiente del Servicio de Medicina Interna, está liderado por un facultativo especialista y un profesional de enfermería, que trabajan en equipo y de manera multidisciplinar para ofrecer una asistencia más cercana, coordinada y adaptada a las necesidades de estos pacientes, todo ello en colaboración permanente con los profesionales de los centros de salud para garantizar la continuidad asistencial e interniveles.

El perfil clínico de la población diana es la de un paciente de más de 75 años de edad con EPOC o insuficiencia cardiaca, además de otras complicaciones asociadas como insuficiencia renal, diabetes, arteriopatía periférica, anemia y enfermedad osteoarticular crónica. Hay que tener en cuenta que el aumento de la esperanza de vida implica encontrar un mayor número de personas de edad avanzada con enfermedades crónicas, que registran la mitad de las hospitalizaciones urgentes que se producen en los hospitales de nuestro entorno.

Asimismo, los pacientes pluripatológicos aglutinan el 24% del total de los ingresos que se dan en un centro hospitalario, dada su mayor fragilidad y nivel de dependencia. Con la entrada en funcionamiento de esta nueva consulta en el Hospital de Riotinto se persigue un mejor seguimiento clínico de los pacientes que presentan múltiples patologías, anticiparse a posibles descompensaciones, reducir complicaciones y reingresos hospitalarios y favorecer una atención más personalizada y continuada.

Se trata, en definitiva, de un modelo asistencial que permite un abordaje integral centrado en la persona, que no solo mejora los resultados en salud, sino también la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

El Servicio de Medicina Interna ha impulsado específicamente esta medida, junto con los profesionales de atención primaria, con la finalidad de "reforzar la accesibilidad, reducir los tiempos de espera y potenciar alternativas a la hospitalización, facilitando la administración de tratamientos, pruebas y cuidados de forma ambulatoria en la propia consulta, y evitando de esta forma traslados innecesarios e ingresos".

En este sentido, el circuito de derivación diseñado permite una respuesta inmediata al paciente crónico que requiera de asistencia hospitalaria, lo que conlleva evitar o controlar desde un primer momento las complicaciones y desestabilizaciones causadas por sus patologías crónicas.

El propósito es limitar también al máximo el tiempo de ingreso para favorecer la recuperación del paciente, pero sin perder la cobertura que el centro hospitalario pueda ofrecer y en perfecta coordinación en todo momento con el médico y enfermera de atención primaria.

Además de los cuidados médicos del facultativo de Medicina Interna, la consulta cuenta con personal de enfermería especializado en la atención al paciente crónico, cuyo papel es esencial en la formación de los pacientes y sus cuidadores para que aprendan a identificar adecuadamente signos precoces de descompensación de sus enfermedades y puedan desarrollar hábitos de vida saludable.

La apertura de esta consulta en el Hospital de Riotinto forman parte del Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud, que tiene como meta fundamental prevenir las enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, de manera que puedan mantenerse el mayor tiempo posible con buena salud, incrementando los recursos sanitarios a su disposición, adaptándose a la enfermedad crónica en caso de detectarse y propiciando su autocuidado.