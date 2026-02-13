Los hoteles de la provincia de Huelva alojaron a más de 1,1 millones de viajeros en 2025

Archivo - Instalaciones del Gran Hotel del Coto de Matalascañas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA. - Archivo

Los hoteles de la provincia de Huelva alojaron en 2025 a más de 1,1 millones de viajeros, según los datos de coyuntura turística correspondientes al mes de diciembre publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según ha indicado la Junta en una nota, el sector hotelero onubense registró el pasado año casi cuatro millones de pernoctaciones. La mayoría de los turistas que se alojaron en los hoteles de Huelva fueron españoles, con un total de 838.700 viajeros nacionales. Por su parte, el turismo internacional aportó 301.635 visitantes, manteniendo su peso habitual dentro de la estadística provincial.

Esa estadística se refiere solo a hoteles y no recoge el resto de los tipos de alojamiento que hay en la provincia de Huelva en el que tiene un peso "muy elevado" el alquiler vacacional en verano y los alojamientos rurales.

En este sentido, la delegada de Turismo y Andalucía Exterior, Teresa Herrera, ha puntualizado que "la provincia de Huelva fue la que más ocupación registró para alojamientos rurales durante la Navidad y el Puente de la Constitución". "Huelva cierra 2025 como el mejor año turístico de su historia", ha añadido. Este aumento se traduce "en número de visitantes y gasto medio por visitante y día, y también en términos de empleo", ha apuntado.

Así las cosas, la Junta ha señalado que los turistas que vienen a Huelva, especialmente en el verano, tienen una estancia "muy prolongada". En el tercer trimestre fue de 8,6 días por persona, lo que supone la media "más alta de Andalucía", solo superada por Cádiz.