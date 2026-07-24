Huelva se sitúa como segunda provincia exportadora de Andalucía con un incremento del 7,9%

Archivo - Frutos rojos de Huelva. - FRESHUELVA - Archivo

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Huelva se ha situado en los primeros cinco meses del año como la segunda provincia más exportadora, con el 19% del total de Andalucía, con un crecimiento del 7,9% y una cifra de negocio de 3.585 millones de euros. Por sectores, lidera la frutas, pero también destacan los "fuertes crecimientos" de los minerales (68%) y los productos químicos orgánicos (2.726%).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva, Lucía Núñez Sánchez, ha destacado que Huelva mantiene su crecimiento en los cinco primeros meses de 2026, con exportaciones que superan los 3.500 millones de euros, un 7,9% más que en el mismo periodo del año anterior, "lo que la consolida como la segunda provincia exportadora de Andalucía".

"Además, en 2025 la provincia superó por primera vez los 7.000 millones de euros en ventas al exterior. Huelva cerró también el pasado año como líder nacional en exportaciones de frutos rojos, un capítulo que alcanzó cifras récord con más de 1.400 millones, reflejo del extraordinario dinamismo del sector agroalimentario onubense, una trayectoria que continúa durante este 2026" ha abundado.

Además, Lucía Núñez ha indicado a las empresas que Andalucía Trade es el "mejor aliado en sus procesos de internacionalización, tal y como demuestra la creciente participación del tejido empresarial onubense".

En 2025, un total de 127 empresas de la provincia, un 16,2% más que en 2024, tomaron parte en las acciones de promoción exterior de la entidad pública, lo que supone el 28,8% de todas las exportadoras regulares, es decir, casi una de cada tres". "Este resultado evidencia una clara aceleración en la participación de las empresas onubenses durante 2025 que además puede seguir creciendo con la reciente aprobación de una nueva orden de incentivos de internacionalización dotada con 11,5 millones de euros hasta 2027 y cofinanciada con fondos FEDER", ha apuntado finalmente la delegada.

DATOS DE EXPORTACIÓN

De este modo, en los cinco primeros meses de 2026, Huelva creció un 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior con 3.584 millones de euros, pero registró un déficit comercial (tasa de cobertura del 74%) de 1.294 millones de euros.

Además, pr sectores, lideran las frutas, con 1.301 millones de euros (36,3% del total) y un crecimiento del 0,3%; seguidas de minerales metalíferos, escorias y cenizas, con 875 millones de euros (24,4%) y un aumento del 68%; y los combustibles y aceites minerales, con 502 millones de euros (14%) y un crecimiento del 13,2%.

En cuarta posición se encuentra el cobre y sus manufacturas, con 235 millones de euros (6,6%) y un descenso del 32%; seguido de los productos químicos orgánicos, con 141 millones de euros (3,9%) y un incremento del 2,7%; y las grasas y aceites animales o vegetales (no alimentarios) con 130 millones de euros (3,6%) y un alza del 25,2%.

En séptima posición están los productos químicos inorgánicos, con 88 millones de euros (2,5%) y un crecimiento del 27%; seguidos de los productos diversos de las industrias químicas, con 87 millones de euros (2,4%) y un descenso del 37%; los pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, con 29 millones de euros (0,8%) y un incremento del 19,9%; y las preparaciones de hortalizas, frutas y otras partes de plantas, con 22 millones de euros (0,6%) y un crecimiento del 19,1%.

Por otra parte, por mercados, en primera posición se sitúa China, con 801 millones de euros (22,3% del total) y un crecimiento del 85%; seguida de Alemania, con 376 millones de euros (10,5%) y un descenso del 8,1%; y Portugal, con 330 millones de euros (9,2%) y un aumento del 15%.

En cuarta posición está Italia, con 290 millones de euros (8,1%) y un ligero descenso del 1,2%; seguida de Países Bajos, con 246 millones de euros (6,9%) y una leve caída del 0,3%; y Francia, con 208 millones de euros (5,8%) y un descenso del 7,1%.

En séptima posición figura Reino Unido, con 187 millones de euros (5,2%) y una bajada del 4,4%; seguido de Bélgica, con 167 millones de euros (4,7%) y un crecimiento del 6,5%; Suecia, con 136 millones de euros (3,8%) y un incremento del 27%; y Estados Unidos, con 120 millones de euros (3,3%) y un aumento del 9,8%.

En 2025, Huelva creció un 0,5% respecto a 2024, un crecimiento que se ve afectado por los precios de los combustibles, y registra exportaciones por valor de 7.341 millones de euros, como la tercera provincia más exportadora, con el 18,2% del total. Tasa de cobertura del 72% y balanza deficitaria de 2.824 millones de euros.

ACCIONES PROMOCIONALES

Andalucía Trade apoya la internacionalización del tejido productivo de Huelva con su programación de acciones anual. En 2025 un total de 127 empresas onubenses, un 16,2% más que en 2024 (109 empresas), participaron en 138 acciones de internacionalización que generaron 290 participaciones, un incremento del 14,2% con respecto a 2024. Estas 127 empresas representan el 28,8% del total de las exportadoras regulares onubenses de 2025 (441) casi una de cada tres.

Las empresas andaluzas pueden solicitar apoyo directo para financiar sus acciones de promoción, a través de la Orden de Incentivos al Comercio Exterior y la Internacionalización de Andalucía TRADE, cofinanciada con FEDER y dotada con 11,5 millones de euros hasta 2027, para financiar la presencia de pymes en ferias, certámenes, misiones comerciales y agendas internacionales.

Además, la orden completa el nuevo modelo de apoyo a la internacionalización de las empresas del Gobierno andaluz, que incluye, además, servicios y el incremento del apoyo en el exterior para la diversificación de destino, con un presupuesto total para el marco 2021-27 de 63,45 millones de euros.