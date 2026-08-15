El incendio de Niebla (Huelva) no evoluciona "por primera vez" durante la noche y permite el regreso de 114 desalojados

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva). - CLARA CAMPOS - EUROPA PRESS

NIEBLA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha comunicado este sábado que por primera vez el incendio forestal de Niebla (Huelva), declarado este pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo y que ha recorrido más de 38.000 hectáreas, no ha evolucionado en ninguno de sus frentes durante la noche. Ante este contexto, ha recalcado la autorización del regreso de 114 vecinos desalojados de cuatro diseminados de Zalamea La Real (Huelva), El Pozuelo, Membrillo Alto, La Delgada y Monte Romero a sus domicilios durante la noche, sumándose a las 60 personas que ya volvieron a sus hogares en la jornada anterior.

En una atención a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado en el municipio onubense de Niebla, Sanz ha informado que durante este sábado, se evaluará la situación del resto de familias y personas que están aún en alejamiento preventivo y que pertenecen tanto a poblaciones de Huelva como de Sevilla. Asimismo, ha resaltado que, después de ocho jornadas de "enorme complejidad", la situación ya es distinta, ya que, según ha señalado, "entramos en el principio del fin de este incendio".

"Nuestro objetivo era estrangular el incendio para que llegara un momento en el cual, no siguiera avanzando", ha explicado el consejero, añadiendo que los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control.

En este contexto, ha destacado esta situación como una evolución favorable del incendio, aunque ha recalcado la importancia de mantener la "máxima prudencia" mientras el fuego siga teniendo actividad. De hecho, el vicepresidente primero ha advertido que durante la tarde de este sábado se prevé que la meteorología sea complicada, pero que gracias a los trabajos de consolidación del perímetros, "nos permite es dedicar los servicios como le llamamos muchas veces a medios de escoba para atender incidencias que puedan producirse en este caso de reactivaciones puntos calientes", ha explicado.

"La noche ha sido de muy intenso trabajo, pero de evolución favorable, porque el incendio no ha evolucionado en ninguno de sus frentes", ha subrayado Sanz. Al hilo, ha detallado que los efectivos desplegados han trabajado principalmente sobre los puntos calientes y en la consolidación de las líneas de control, con trabajos manuales, con tendidos de agua, con la maquinaria pesada y los bulldozers.

Por otro lado, ha indicado que el sector noroeste, desde el Pozuelo y Marigenta hasta Berrocal (Huelva), se mantiene sin actividad y con muy pocos puntos calientes, además de señalar que la zona norte, entre Berrocal y el Corchito, también ha permanecido tranquila. "Allí se ha continuado enfriando el perímetro y repasando las líneas de defensa con maquinaria pesada", ha afirmado.

Asimismo, Antonio Sanz ha explicado que en el sector este, que es donde había más actividad, "el flanco sur se ha conseguido que ya no tenga actividad después del repunte de última hora de este pasado viernes que fue controlado por efectivos terrestres y por los medios aéreos".

En este sentido, ha destacado que las condiciones meteorológicas mejoran ligeramente por el descenso de la temperatura, aunque se va seguir alcanzando grados 36 grados y un aumento de la humedad relativa. "A partir de las 16,00 horas de la tarde el viento va a comenzar a rolar una vez más y podrá alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora entre las 19,00 horas y las 20,00 horas de la tarde, pero quizás esa sea la franja más delgada de la jornada", ha señalado el vicepresidente primero.

104 VECINOS DESALOJADOS

Además, el consejero de Presidencia ha apuntado que actualmente se encuentran 52 personas alojadas en albergues, 22 ubicadas en el Teatro Ruíz Tatay de Zalamea La Real y 30 desalojados en el Centro de Participación Activa del Castillo de Las Guardas (Sevilla), lo que suma un total de 104 personas que aún permanecen fuera de sus hogares.

Al respecto, Sanz ha señalado que se siguen autorizando visitas puntuales a viviendas o fincas que continúan dentro de la zona restringida. "Hemos ampliado el horario de incursión a esas poblaciones, especialmente en Marigenta y en Berrocal, que la habíamos ampliado dos horas más, de 7,00 horas a 12,00 horas de la mañana", ha detallado.

Así, ha explicado que esta iniciativa está permitiendo que la gente pueda ver sus casas, junto con el acompañamiento de miembros de la Criz Roja, y que no hay afección, aunque, a su juicio, "están siendo momentos muy sentimentales, de mucha emoción y también de mucha tristeza".