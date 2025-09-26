Las Jornadas de Patrimonio en Huelva incluyen ruta náutica por la Ría de Huelva y vista a las 'colás' de Alosno

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Cultura y Deporte de la Junta en Huelva ha programado un amplio abanico de actividades con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025, que incluye, entre otras actividades, una ruta náutica por la ría de Huelva y vista a las 'colás' de Alosno.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la delegada territorial del ramo, Teresa Herrera, ha presentado estas jornadas y ha afirmado que se trata de un programa gratuito, "dirigido a un público general, con visitas guiadas a edificios, conjuntos históricos, lugares patrimoniales, yacimientos arqueológicos y museos, así como talleres para el público infantil".

El lema de este año es 'Patrimonio y arquitectura: una ventana al pasado' y tiene el objetivo de poner de relieve la relación entre Andalucía y su patrimonio arquitectónico, coincidiendo con los cincuenta años tanto del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico y de la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico.

La programación comienza este sábado con la 'Ruta náutica Arquitectura industrial, patrimonio arqueológico y paisajístico de la ría de Huelva', que recorrerá monumentos de la arquitectura industrial como los muelles mineros, el yacimiento arqueológico de la isla de Saltés o el patrimonio natural del Paraje Marismas del Odiel.

Por su parte, el domingo 28, tendrá lugar la Ruta Arquitectura británica de Huelva, con un itinerario por los principales hitos arquitectónicos del legado británico en Huelva como el Barrio Obrero Reina Victoria, el Real Club de Tenis, el velódromo, el museo del Real Club Recreativo de Huelva, la Casa Colón y el Muelle de la Compañía minera Río Tinto, todos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC) con diferentes categorías. Dicha actividad coincide con los diferentes actos de la II Feria del Legado Británico, que organiza el Ayuntamiento de Huelva.

Además, se han programado varias rutas a conjuntos históricos como Niebla, con especial atención al castillo y murallas, que están siendo objeto de intervenciones de conservación en los últimos años por parte de la Consejería de Cultura y Deporte. En La Palma del Condado se han organizado visitas dirigidas a la vinicultura y al patrimonio bodeguero como espacios de producción y sociabilidad.

Con motivo del XV aniversario del reconocimiento del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, la Consejería de Cultura y Deporte ofrece actividades relacionadas con lo jondo en todas las provincias. En Huelva la vista a Alosno titulada 'Arquitectura, rituales y comunidad: las colás de Alosno', explicará estos espacios relacionados con las tradicionales fiestas de Cruces de Mayo y sus panderetas, fandangos, seguidillas bíblicas y colás, un espacio festivo donde la mujer alosnera cobra protagonismo.

Igualmente, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Arte Rupestre, la visita 3.000 años de arquitectura en Cumbres Mayores recorrerá la iglesia de San Miguel Arcángel y el Castillo de Sancho IV, que, además de ser uno de los ejemplos más destacados de arquitectura defensiva de la provincia de Huelva, conserva en su patio de armas uno de los más relevantes conjuntos megalíticos de la provincia.

En la Cuenca Minera tendrá lugar la Ruta Arquitectura industrial y Ferrocarril minero de Riotinto, que adentrará a los visitantes en la zona minera de Riotinto, inscrita en el CGPHA como BIC-Zona Patrimonial, con enclaves de patrimonio industrial, arqueológicos y paisajísticos. La actividad incluye una visita al Museo Minero, al Barrio Inglés de Bellavista y al tren minero, que representan este legado que cuenta con más de 150 años, desde la creación de la Riotinto Company Limited y el comienzo de la construcción del ferrocarril para el transporte de mineral, hitos que determinaron la historia contemporánea de la provincia de Huelva.

En la Comarca de la Sierra, la acción Arquitectura en Aroche, de Roma a la Edad Moderna, se centrará en el enclave arqueológico de Turóbriga, el principal yacimiento de época romana visitable en la provincia de Huelva, el castillo de Aroche y la iglesia parroquial de la Asunción, del siglo XVI.

Por su parte, en el Museo de Huelva se ofrecen visitas guiadas a la exposición temporal 'Vida y eternidad en Tarteso', con piezas inéditas del yacimiento tartésico más importante de Huelva: la necrópolis de La Joya, cuyas excavaciones comenzaron en los años 60 y aún hoy día continúan. A esta fase se suma la investigación y puesta en valor de este enclave fundamental para comprender la Protohistoria de Huelva. También tendrán lugar talleres infantiles para el público infantil.

Todas las actividades se realizan en estrecha colaboración con los municipios. Son gratuitas y se pone a disposición de los interesados transportes con salida desde Huelva para las visitas de la provincia. Las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025, una iniciativa surgida en 1985 del Consejo de Europa para concienciar a la ciudadanía europea de su riqueza cultural.

En España están coordinadas por el Instituto del Patrimonio Cultura en colaboración con las Comunidades Autónomas. El objetivo es sensibilizar a los ciudadanos sobre la riqueza y la diversidad cultural, fomentar el diálogo intercultural, y contribuir a la protección del Patrimonio Histórico.

Se celebran durante los meses de septiembre, octubre y diciembre con el lema 'Patrimonio y arquitectura: una ventana al pasado', con el objetivo de poner de relieve la relación entre la comunidad y su patrimonio arquitectónico, coincidiendo con los cincuenta años tanto del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico y de la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico.