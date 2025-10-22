El Juan Ramón Jiménez y la Universidad de Huelva impulsan un estudio pionero sobre nutrición en los hospitales

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva (UHU) impulsan el proyecto Nutrifag, una investigación nacional pionera que tiene como objetivo analizar el impacto del estado nutricional y la presencia de disfagia (dificultad para tragar) en la evolución clínica de pacientes mayores de 65 años hospitalizados, contribuyendo a mejorar la atención y los resultados en salud de este grupo poblacional.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta iniciativa multicéntrica y multidisciplinar reúne a profesionales de enfermería, dietética, nutrición y medicina de nueve hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud, participando de Andalucía el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

El equipo investigador lo integran más de 70 profesionales procedentes de centros de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Región de Murcia y combina perfiles clínicos, docentes e investigadores, garantizando un abordaje integral de la nutrición y la fragilidad desde la práctica asistencial, la docencia universitaria y la investigación.

De este modo, el desarrollo del proyecto contribuirá a generar evidencia científica útil para optimizar los programas de atención nutricional en los hospitales españoles, mejorando la calidad de vida y la seguridad de los pacientes mayores. Nutrifag, además, destaca por su enfoque participativo, al incorporar la creación de un Grupo Asesor Ciudadano que permite incluir la perspectiva de pacientes y cuidadores en el diseño, desarrollo y difusión de los resultados.

Este proyecto ha sido financiado por la Acción Estratégica en Salud 2021, que es el principal programa del Instituto de Salud Carlos III para financiar la investigación biomédica y sanitaria en España.

El estudio cuenta con el apoyo de consolidadas estructuras de investigación nacionales, como son el Centro de Investigación Biomédica en Red, Fragilidad y Envejecimiento Saludable (Ciberfes), la Red de Investigación en Cronicidad Atención Primaria y Prevención y Promoción de la Salud (Ricapps) y la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud del Instituto de Salud Carlos III (Investén-ISCIII), además del respaldo de los Comités de Ética de Investigación de los hospitales participantes.

El equipo investigador en Huelva lo lidera la doctora Rafaela Camacho, enfermera y profesora de la Facultad de Enfermería, miembro de Investén-ISCIII y de RICAPPS. La coordinación clínica la lleva a cabo María José Morano, enfermera y Jefa de Bloque de Cuidados en Hospitalización del Juan Ramón Jiménez. Junto a ellas trabajan profesionales del ámbito universitario, la doctora Margarita Rodríguez, y del ámbito clínico, José Ángel Franco, enfermero de Medicina Interna, Isabel Rebollo, jefa de servicio de Endocrinología y Nutrición, y Francisco Javier Carrasco, jefe de servicio de Medicina Interna.

A nivel nacional, la investigadora principal es la doctora Isabel Orts, profesora de Enfermería de la Universidad de Alicante y miembro del Grupo de Innovación en Cuidados Enfermeros del Instituto de Investigación Sanitaria Isabial, Ciberfes e Investén-ISCIII.

Actualmente, acaba de finalizar la etapa de recogida de datos en todos los centros y los resultados estarán disponibles en los próximos meses para su análisis y propuesta de acciones de mejora que optimicen la salud del paciente hospitalizado adulto mayor.

I JORNADA DESNUTRICIÓN Y DISFAGIA

En este contexto, el equipo investigador del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha tenido una "destacada participación" en la I Jornada 'Desnutrición y Disfagia: Estrategias integrales para profesionales de salud y ciudadanía', organizada en el marco del Proyecto Nutrifag, celebrada este fin de semana en el Instituto de Salud Carlos III, cofinanciada por la Unión Europea.

El encuentro ha reunido a profesionales sanitarios de hospitales de toda España, junto con representantes de asociaciones de pacientes y cuidadores, para abordar de forma interdisciplinar los retos de la desnutrición y la disfagia relacionadas con la enfermedad, así como promover estrategias integrales de detección, intervención y sensibilización social.