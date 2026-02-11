La Junta adjudica la construcción de 34 viviendas protegidas en Huelva capital

Firma notarial que hace efectiva la permuta para la construcción de 34 viviendas VPO, mediante colaboración público-privada, en el barrio de San Antonio de la capital. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, acompañado del de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, y del director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), José Domingo Doblado, ha presidido la firma notarial que hace efectiva la permuta para la construcción de 34 viviendas VPO, mediante colaboración público-privada, en el barrio de San Antonio de la capital destinadas a aquellas personas que constan en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en el acto, en el que también han estado presentes el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, y dos representantes de la Edioccidental, empresa adjudicataria, Eduardo Báñez y Juan Acosta, Correa ha manifestado que "se trata de una medida real y efectiva para dar solución a uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual, la falta de vivienda, y en este caso viviendas protegidas a las que puedan acceder, a un precio asequible, personas que cumplen los requisitos establecidos para estos inmuebles".

"Solo en la provincia de Huelva hemos pasado de la construcción de 200 viviendas en las dos últimas legislaturas socialistas a cerca de 1.000 viviendas con el Gobierno de Juanma Moreno", ha asegurado el delegado quien ha resaltado, además, que, "con este programa de ayudas, se ha tendido la mano a los ayuntamientos para que pudieran desarrollar sus planes de vivienda, algunos de los cuales llevaban más de una década paralizados".

Por su parte, el director provincial de AVRA ha destacado que, "gracias al Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, se ha mejorado el proyecto previsto para esta parcela de San Antonio, que podrá contar con más viviendas". En ese sentido, esta promoción se ha acogido a una de las medidas de aumento de edificabilidad, pasando de 29 a 34 viviendas.

El delegado de Fomento, Jaime Pérez, ha añadido que se trata de "una iniciativa que nace del diálogo, aporta certidumbres y mejora la vida de los ciudadanos".

En este caso AVRA ha adjudicado una parcela para que la promotora edifique las viviendas en la avenida Andalucía, entre las calles Chucena y Rubén Darío, con garaje y trastero, y recibe a cambio dos de estas viviendas. En el proyecto, 21 viviendas tendrán tres dormitorios y dos baños y once viviendas se construirán con dos dormitorios y dos baños. A esto hay que añadir dos viviendas más adaptadas a personas con movilidad reducida con un dormitorio y un baño. El proyecto tiene un presupuesto estimado de 4,1 millones y un plazo de ejecución de 18 meses.

Esta parcela, que se encontraba en desuso, es la segunda en la capital que se destina a vivienda protegida mediante el sistema de permuta de suelos de AVRA, después de haber construido y entregado ya 48 viviendas en el barrio de Pescadería.

Además, de la mano del programa de ayudas a promotores públicos y privados de la Junta de Andalucía, se han finalizado seis promociones con 135 viviendas en la provincia. Entre ellas, 70 viviendas en Huelva capital, 52 en Lepe y 13 en Puebla de Guzmán. Además, están en ejecución otros 30 alojamientos protegidos en el municipio de Aracena; once viviendas en la calle doctor Rafael Segovia, en Huelva capital; y 48 viviendas en Punta Umbría.

Andalucía es la primera comunidad autónoma en aprobar una ley completa y renovada tras la normativa estatal, que lleva dos años y medio en vigor, y con la que se busca contrarrestar también los efectos de la Ley Estatal de Vivienda, que "ha ocasionado la subida de precios, la caída de la oferta o la incertidumbre jurídica del propietario".